La política exterior: ya no es algo menor para Colombia

Se hacen balances sobre la política exterior seguida por el Gobierno, así como análisis sobre los retos que tendrá el nuevo presidente.

Ante todo, no se puede afirmar que los numerosos viajes que ha realizado Petro al exterior sean el reflejo de una gestión internacional exitosa. La mayoría no tuvo beneficios para el país. Sus ofrecimientos de mediación en conflictos domésticos de otros estados y su aspiración de ser un líder regional o mundial se esfumaron.

Sin embargo, las cosas no irían mejor si el jefe del Estado permanece siempre en Colombia, por competentes que sean los emisarios que envíe. Misael Pastrana Borrero, al final de su mandato, afirmó con orgullo que solo había salido del país una vez por cuatro días para asistir a la conmemoración de la batalla del Lago de Maracaibo.

Quedó encargado de la presidencia el médico huilense Rafael Azuero. Asumió el cargo ante el Congreso en pleno, con discurso de fondo en el salón elíptico, saco leva, honores militares en la plaza de Bolívar, banda tricolor presidencial y coctel multitudinario en palacio. Sin embargo, durante “su gestión” se incendió el edificio de Avianca en Bogotá. Algunos aseguraron que se había producido porque Pastrana estaba fuera del país.

Pero eso fue en 1973 y las cosas ahora son muy diferentes. La política exterior ha dejado de ser para Colombia algo retórico, ya que tiene efectos sobre millones de compatriotas.

Seguimos siendo los principales productores de cocaína del mundo; tenemos múltiples grupos de hampones que cruzan las fronteras nacionales; somos campeones en el envío de mercenarios; estamos afectados por graves problemas migratorios; centenares de colombianos afrontan angustias en el exterior y nos estamos enfrentando a un turismo extranjero en el que abundan la droga y los abusos a menores.

Naturalmente, que la presencia del presidente en todos los eventos de organismos de bolsillo existentes sea desgastante e innecesaria. Pero en algunos casos será indispensable que asista. Sin perjuicio de que habrá que derrumbar el muro de “corbatas” y de cargos innecesarios en los cuatro puntos cardinales.

El lema para la política exterior en la campaña de Belisario Betancur fue el de “menos ocio y más negocios”, pero como presidente incorporó a Colombia en el Movimiento de los Países No Alineados, fundó el Grupo de Río y se la jugó por la pacificación de Centroamérica.

Igualmente, Álvaro Uribe en su campaña afirmó que suprimiría la cancillería y el DAS, porque no servían para nada. Fue Santos, sin embargo, el que disolvió el DAS y creó la Dirección General de Inteligencia, que mucho lo ayudó. Uribe como mandatario tuvo que moverse como un ringlete para defender su gestión.

No hay que olvidar que la amistad o la antipatía entre dos presidentes puede marcar el éxito o el fracaso de una política exterior fundamental para el país.

Los Estados no están todavía manejados totalmente por robots, sino por seres humanos con todos sus defectos y cualidades; por lo tanto, reaccionan como ellos.