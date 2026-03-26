La institución:

La Constitución de 1991, para el reemplazo del presidente en sus faltas absolutas o temporales, aun antes de su posesión, establece el cargo de vicepresidente, elegido popularmente en la misma fórmula.

De otra parte, se permite al jefe de Estado designar a su posible reemplazo en un cargo de la Rama Ejecutiva, ministro, embajador o cualquier otro, así como atribuir misiones o encargos especiales, de manera que puede dar la dimensión al cargo de acuerdo con las necesidades y condiciones políticas.

Generalmente, se busca que el candidato sume votos a la fórmula y, en caso de ganar, no sea factor de perturbación de la Presidencia.

Los vicepresidentes:

Humberto De la Calle (1994-96) y Carlos Lemos (1996-98) tras la renuncia del primero durante la presidencia de Ernesto Samper. Gustavo Bell (1998-2002), durante la presidencia de Andrés Pastrana. Francisco Santos (2002-10), durante la presidencia de Álvaro Uribe. Angelino Garzón (2010-14), Germán Vargas (2014-17) y Óscar Naranjo (2017-18) tras la renuncia del segundo durante la presidencia de Juan Manuel Santos. Martha Lucía Ramírez (2018-22), durante la presidencia de Iván Duque. Francia Márquez (2022-26), durante la presidencia de Gustavo Petro.

Dos renunciaron antes de cumplir el periodo, De la Calle y Vargas. Otro fue reelegido para un nuevo periodo, Santos.

Candidatos a vicepresidente:

Aida Quilcué, 53 años, actualmente senadora (MAIS), líder indígena, pertenece al CRIC, organizadora de la Minga indígena en 2008; su esposo falleció víctima de la violencia. Está en fórmula con Iván Cepeda, sumando experiencia electoral y diversidad cultural dentro de la misma corriente ideológica.

Juan Daniel Oviedo, 49 años, economista y profesor de la Universidad del Rosario, con posgrado en la Universidad de Toulouse, fue director del DANE, candidato a la Alcaldía de Bogotá con más de 600.000 votos y concejal de la misma; está en fórmula con Paloma Valencia, agregando experiencia electoral y otra posición ideológica.

José Manuel Restrepo, 55 años, economista, doctorado de la Universidad de Bath y London School of Economics, académico, rector de la Universidad del Rosario y del CESA, ministro de Comercio y de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque, está en fórmula de Abelardo De la Espriella, con experiencia técnica y administrativa.

Edna Bonilla, 55 años, contadora de la Universidad Nacional, doctorada en estudios políticos de la Universidad Externado, fue secretaria de Hábitat de Bogotá (alcalde Luis Eduardo Garzón) y secretaria de Educación de la misma (alcaldesa Claudia López), fue gerente de la Caja de Vivienda Popular, está en dupla con Sergio Fajardo, al igual que en el caso anterior, con experiencia técnica y administrativa.

Encuesta:

Un reciente sondeo del Centro Nacional de Consultoría, publicado en el diario El Tiempo, una vez conocidos los candidatos a la Vicepresidencia, muestra la intención de voto y la percepción de los candidatos, así:

Candidato Gusta % No gusta % Intención voto % Aida Quilcué 26,8 24,8 34,5 Juan Daniel Oviedo 25,8 15,4 22,2 José Manuel Restrepo 15,4 11,2 15,4 Edna Bonilla 2,9 3,6 Ns/Nr 20,2 28,8 8

Quilcué tiene la mayor intención de voto, pero también la percepción negativa más alta. Mientras que Oviedo tiene la segunda intención de voto y una percepción negativa relativamente baja.

Conclusión:

Las consultas populares y la escogencia de los candidatos a vicepresidente cambiaron el panorama electoral. La izquierda de Cepeda se reafirma en su posición ideológica, no busca coaliciones y lidera las encuestas. El centro-derecha de Paloma Valencia repunta luego de la coalición con candidatos de centro y la escogencia de Oviedo. La derecha de Abelardo pierde terreno y la fórmula vicepresidencial técnica y académica de Restrepo no suma electoralmente. El centro de Fajardo y Claudia López apenas se mantiene y sus compañeros de fórmula no suman significativamente.

En síntesis, ganan Iván Cepeda reafirmándose y Paloma Valencia en coalición con el centro, ambos con candidatos, en sus respectivas fórmulas, experimentados electoralmente. Pierde Abelardo de la Espriella y las minorías del centro se mantienen.

Cita de la semana: “Ese es el precio que hay que pagar por entrar en el juego: tienes que ser capaz de ser sincero al cien por cien.” Steve Jobs, Walter Isaacson (2011).