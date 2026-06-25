Colombia corrigió el rumbo

Más de 25 millones de colombianos acudieron a las urnas en una de las elecciones más trascendentales de las últimas décadas. Con cerca de 13 millones de votos y una ventaja de 250.830 frente a Iván Cepeda, Abelardo De La Espriella recibió un mandato contundente para liderar una nueva etapa del país. Lo más significativo es que, tras el avance del escrutinio, la diferencia de votos se ha mantenido prácticamente intacta, demostrando que la voluntad expresada por los colombianos el día de las elecciones fue clara, legítima e inequívoca.

La elección de Abelardo De La Espriella no representa simplemente la llegada de un nuevo gobierno. Es la respuesta democrática de millones de ciudadanos que durante los últimos cuatro años observaron con preocupación cómo Colombia se alejaba de prioridades esenciales como la seguridad, el crecimiento económico, la estabilidad institucional y la generación de oportunidades.

Abelardo De La Espriella gobernará para todos los colombianos. Más allá de las diferencias políticas que marcaron la campaña, el país espera un liderazgo capaz de unir, escuchar y construir consensos alrededor de los grandes desafíos nacionales. Colombia necesita recuperar la confianza, fortalecer sus instituciones y avanzar con un propósito común que permita dejar atrás la confrontación permanente y concentrarse en las soluciones que demandan millones de familias en todo el territorio nacional.

El discurso de victoria dejó mensajes que generan confianza. No fue casual que sus primeras palabras fueran para agradecer a Dios. En un momento en que el país necesita reconciliarse consigo mismo, reconocer que el ejercicio del poder exige humildad y responsabilidad constituye una señal positiva de liderazgo. También refleja la comprensión de que el mandato recibido no es una licencia para imponer visiones personales, sino una responsabilidad para gobernar dentro del marco constitucional y para todos los colombianos.

Igualmente importante fue su afirmación de que la campaña terminó y ahora comienza el compromiso con la Constitución de 1991 y el respeto por la separación de poderes. La frase cobra especial relevancia después de años marcados por constantes tensiones entre el Ejecutivo y diversas instituciones del Estado. Colombia necesita recuperar el respeto por la separación de poderes, la seguridad jurídica y la confianza en las reglas democráticas.

El país que recibe Abelardo De La Espriella enfrenta enormes desafíos. Aunque la economía evitó escenarios más complejos, el crecimiento estuvo por debajo de las necesidades de una nación que demanda más empleo, más inversión y mayores oportunidades. La deuda pública supera el 60 % del PIB, la inversión privada registró desaceleraciones importantes y el desempleo continúa golpeando con especial fuerza a los jóvenes y a las mujeres. Recuperar la confianza económica será una de las tareas más urgentes del nuevo Gobierno.

En materia de seguridad, el panorama es aún más preocupante. Durante los últimos años, las organizaciones criminales ampliaron su presencia en distintas regiones del país. La llamada paz total, presentada como la principal apuesta del gobierno saliente, terminó evidenciando profundas contradicciones. Mientras avanzaban los procesos de negociación, numerosos grupos armados aprovecharon los espacios de diálogo para fortalecerse y ampliar su presencia en distintas regiones. El resultado fue una realidad que millones de colombianos vivieron en carne propia: más violencia en amplias zonas del territorio nacional y una creciente pérdida de autoridad del Estado.

El nuevo Gobierno también tendrá la responsabilidad de reconstruir la confianza institucional. Sectores estratégicos como la salud, la energía y la seguridad jurídica atravesaron años de incertidumbre que afectaron la estabilidad y la inversión. Recuperar la credibilidad del país requerirá reglas claras, respeto por las instituciones y decisiones orientadas al crecimiento económico y al bienestar de los ciudadanos.

Quienes respaldamos este proyecto político vemos en esta victoria una oportunidad histórica para recuperar la autoridad legítima del Estado, fortalecer a la Fuerza Pública, devolver la seguridad a las regiones, impulsar la inversión y generar empleo. Colombia necesita instituciones fuertes, liderazgo firme y resultados concretos.

La elección de Abelardo De La Espriella representa mucho más que el triunfo de un candidato. Es la expresión de una ciudadanía que decidió corregir el rumbo. De millones de colombianos que se cansaron de la confrontación permanente, de la incertidumbre económica y de los experimentos que no produjeron los resultados prometidos. El voto del 21 de junio de 2026 fue, ante todo, un voto por la estabilidad, por la seguridad, por el empleo y por la esperanza de un mejor futuro.

Los colombianos ya decidieron. El escrutinio ha ratificado la solidez del resultado electoral y la fortaleza de nuestra democracia. Las diferencias revisadas hasta ahora son marginales frente a una ventaja que se ha mantenido estable desde la noche de la elección. Hoy, el debate ya no debe centrarse en los resultados, sino en cómo recuperar la seguridad, reactivar la economía, fortalecer las instituciones y devolverles la confianza a millones de colombianos.

Colombia cerró una etapa. Ahora comienza el desafío de reconstruirla. El país ha depositado su confianza en Abelardo De La Espriella y espera resultados. El reto será enorme, pero también lo es la oportunidad. La nación ha decidido abrir un nuevo capítulo de su historia.