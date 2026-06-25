Lo que Petro entrega y lo que el próximo Gobierno debe lograr

Cuatro años pasan rápido, pero los números no mienten. Cuando Gustavo Petro llegó a la presidencia en agosto de 2022, el país salía de una pandemia y de un rebote económico que lucía prometedor. Hoy, a meses del relevo, más allá de su discurso provocador, el balance es agridulce: hay logros sociales reales, pero también alarmas serias en las finanzas públicas y en la seguridad.

Lo que mejoró

El mayor logro del Gobierno Petro fue en lo social. El desempleo descendió a su nivel más bajo en más de dos décadas, sin considerar la informalidad, y la pobreza cayó más de 11 puntos frente a lo que dejó el Gobierno anterior. También bajó la inflación, que Petro recibió disparada. Y en extradiciones sorprendió: entregó más personas a la justicia extranjera que cualquiera de sus predecesores, lo que contrasta con la política de Paz Total.

Indicador Santos Duque Petro ✓ Desempleo 9,7 % 11,3 % 8,9 % Pobreza monetaria ~35 % 39,3 % 28 % Inflación ~3–4 % Un 13,1 % (heredó). 5,2 % Extradiciones 606 759 872 (récord)

Fuente: Dane, MinJusticia, SEMANA 2025–2026.

El futuro dirá si el empleo no fue solamente la ampliación de la nómina estatal o el verdadero aumento del mercado laboral; también si la pobreza se redujo por subsidios y ayudas o por el aumento de oportunidades económicas.

Lo que empeoró

En cuanto a la seguridad, la promesa de paz total no se cumplió. El número de homicidios durante el Gobierno Petro fue el más alto de los tres últimos mandatos. En lo económico, el país creció poco y gastó de más: el déficit fiscal llegó a niveles no vistos en más de 20 años, excluyendo la pandemia.

En el sector de energía, el declive de la producción petrolera continúa sin que se hayan abierto nuevos contratos de exploración. Si la tendencia no cambia, Colombia podría dejar de ser exportador neto de petróleo antes de 2030.

Indicador Santos Duque Petro ✗ Homicidios (total del mandato) 36.646 37.795 40.663 Crecimiento económico (PIB, promedio anual) ~4 % ~3,4 % 1,9 % Déficit fiscal (% del PIB al final) 2,4 % 3,1 % 6,8 % Producción de petróleo (miles de barriles/día) 1.005 ~780 747

Fuente: Universidad Externado, Dane, MinHacienda, ANH/Campetrol 2025–2026.

Al parecer, negociar con grupos delincuenciales sin reglas claras y estrictas arroja malos resultados.

Lo que el próximo Gobierno debe lograr

El nuevo presidente hereda un país con menos pobres y menos desempleados, pero más violento, más endeudado, polarizado y con una economía que creció muy por debajo de su potencial. Los retos son concretos: sanear las finanzas sin eliminar programas sociales; reducir los homicidios con estrategias que vayan más allá de las negociaciones; y definir una política energética coherente que no renuncie al petróleo existente mientras acelera las energías renovables.

Indicador Situación actual Meta para 2030 Déficit fiscal Un 6,8 % del PIB Un 4 % o menos Violencia (homicidios por 100.000 hab.) 28 Menos de 20 Crecimiento económico (PIB anual) 1,9 % promedio Más del 3,5 % Pobreza monetaria 28 % Menos del 20 % Desempleo 8,9 % Menos del 8 % Energías renovables (% de la matriz) 13,9 % Más del 25 %

Fuente: Dane, MinHacienda, Indepaz, MinEnergía, Banco de la República.

Quedan pendientes las reformas inconclusas de los sistemas de salud y de pensiones por decisiones políticas o judiciales. Habrá que encauzar las reformas para lograr su correcto funcionamiento. También queda pendiente el fortalecimiento de la Fuerza Pública para el uso legítimo de la fuerza.

Finalmente, Colombia no está en crisis, pero tiene una deuda pendiente: hacer que el avance social y la responsabilidad fiscal vayan juntos. El balance de Petro muestra que el uno sin el otro no sirve.

Cita de la semana: “Ahí está el punto débil del sistema de los saqueadores: combaten a los hombres de honor y de ambición, pero en cuanto se encuentran ante un inútil, lo creen un amigo, lo consideran un elemento seguro”. Ayn Rand, La rebelión de Atlas (1957).