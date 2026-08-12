Encontrar sentido y esperanza en medio de las ruinas

El reciente terremoto en Colombia nos ha dejado una profunda estela de dolor, pérdidas visibles y heridas invisibles en el alma de miles de damnificados.

En momentos donde el suelo se quiebra y la incertidumbre nubla el porvenir, surge la pregunta inevitable: ¿cómo reconstruir la vida cuando se ha perdido casi todo?

La respuesta no se encuentra en las estructuras que cayeron ni en la vida que se interrumpió abruptamente, sino en la capacidad indestructible del espíritu humano para hallar propósito y resurgir de las cenizas.

La libertad interior del ser humano conserva una última libertad, la que nadie le puede arrebatar: la libertad que nace del espíritu de elegir la actitud frente al sufrimiento inevitable.

No podemos negar el dolor; por el contrario, el sufrimiento forma parte de la vida tanto como el destino y la muerte.

Para las víctimas del sismo en Colombia, la fe inquebrantable del pueblo colombiano es un salvavidas existencial; nos lleva a vivir un sufrimiento con propósito: el dolor se transforma en el momento en que le otorgamos un sentido.

Reconstruir el hogar, cuidar de los hijos o levantar a la comunidad son motores de sentido, son gasolina para el alma que se levanta para seguir luchando.

La tríada trágica, de la que tanto nos habla Frankl, aborda el dolor, la culpa y la muerte, que pueden transformarse en un logro humano, en una victoria personal y espiritual, si se asumen con la actitud altruista y estoica.

La fuerza del espíritu: el cuerpo y los bienes materiales son vulnerables, pero la dimensión espiritual del ser humano permanece intacta ante cualquier catástrofe natural.

Tu alma habitada de una fuerza indescriptible e indestructible complementa esta visión con un enfoque profundamente espiritual y cercano a la realidad colombiana.

En mis escritos y reflexiones siempre les recuerdo que la esperanza no es una espera pasiva, sino una fuerza activa que se cultiva desde el interior.

Este pensamiento aporta tres pilares fundamentales para este proceso de sanación: el templo interior; aunque las casas de ladrillo se hayan derrumbado, el “alma habitada” por la fe y la divinidad permanece en pie.

La verdadera seguridad no la dan las cosas externas, sino la certeza de que no estamos solos.

La aceptación compasiva: sanar requiere aceptar la realidad del desastre, abrazar el duelo y, desde esa vulnerabilidad, decidir dar el siguiente paso.

La solidaridad como eco del sentido: Colombia es un país de fe y resiliencia.

El dolor compartido se mitiga cuando nos volcamos a ayudar al prójimo, activando la responsabilidad humana de la que tanto habla la logoterapia.

Un camino de fe hacia la reconstrucción: la fe y la esperanza no ignoran la tragedia; la trascienden.

La física del suelo falló, pero la metafísica de la esperanza debe activarse. Reconstruir a Colombia tras el terremoto exige levantar paredes, pero, sobre todo, levantar corazones; como bien anotaba Frankl, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo.

Hoy, el porqué de cada víctima es la vida misma, sus familias y la certeza de que el amor y la fe son siempre más fuertes que cualquier sacudida de la tierra; las víctimas pueden reconstruirse paso a paso tras la pérdida.

Manual de reconstrucción interior

Ejercicios espirituales

1. El inventario del “templo interior”

Objetivo: reconocer las fortalezas espirituales que la catástrofe no pudo destruir.

Escribe tus valores, tu fe, tus recuerdos, el amor por tu familia, tu dignidad y tu capacidad de decidir cómo levantarte.

Ten un diálogo interior: “Mis paredes cayeron, pero mi templo interior sigue en pie”.

“Para qué” - “¿Por qué me pasó esto?”: busca un propósito en el futuro.

Cómo hacerlo: cada mañana, antes de empezar el día, define un propósito pequeño y específico para las próximas 12 horas.

No pienses en reconstruir toda la casa hoy.

Piensa: “Hoy mi ‘para qué’ es conseguir el alimento de mis hijos”; “Hoy mi ‘para qué’ es limpiar este espacio de la entrada”; u “Hoy mi ‘para qué’ es dar una palabra de aliento a mi vecino”.

Desarmar la ansiedad y el miedo paralizante

Cuando sientas que el miedo te paraliza el cuerpo, no luches contra él ni intentes reprimirlo. Míralo de frente y di mentalmente: “Tengo miedo, mi cuerpo está temblando y permito que tiemble por unos minutos. Voy a sentir este miedo con toda su fuerza, pero, mientras tiemblo, mis manos seguirán moviendo este ladrillo”.

Al dejar de luchar contra el miedo, este pierde el control sobre tus acciones.

La autotrascendencia a través de la red de apoyo

Salir del propio aislamiento y sanar el dolor personal mediante el alivio del dolor ajeno.

El concepto: Frankl afirmaba que el ser humano solo se realiza plenamente cuando se olvida de sí mismo y se entrega a una causa o al amor por otra persona. Cómo hacerlo: identifica una acción comunitaria diaria, por pequeña que sea. Puede ser ayudar a un anciano a caminar por los escombros, escuchar el llanto de un vecino o compartir un plato de comida. Al convertirte en un faro de esperanza para otro, tu propia carga se vuelve más ligera y tu sufrimiento adquiere un sentido inmediato de utilidad social.

Mírate a los ojos (en un espejo o en el reflejo del agua) y hazte esta pregunta en voz alta: ¿qué me está pidiendo la vida en este momento exacto?

La respuesta profundamente sentida en tu alma te indicará el camino hacia tu reconstrucción.

Suéltalo todo, ponte en manos de Dios y CONFÍA.