Hace unos años mi hija Juanita me llevo a conocer un mundo de injusticia animal que yo desconocía. Ya he pasado por siete veces como hogar de paso y puedo decir feliz que nuestras dos perritas actuales fueron justamente un hogar que claramente no fue de paso.

Si algo admiro de las nuevas generaciones es el amor genuino y la conexión que tienen con la naturaleza y con los animales. En medio de búsqueda de hogares y abrazos conocí a una mujer que vale la pena resaltar en un mes de marzo para ver la labor tan hermosa que hacen muchas mujeres por otros seres, por sumar para que el mundo sea un poco mejor.

Y es que en una sociedad que a menudo premia el éxito individual y el consumo inmediato, existen historias que nos obligan a detenernos y replantearnos qué significa realmente “trascender”. A sus 28 años, una edad en la que muchos apenas comienzan a definir su camino personal, María Paula Cuevas ha decidido que su paso por el mundo dejará una huella profunda en muchas patitas, hocicos y familias.

Maria Paula es callada, sencilla, prudente. Sufre por cada perrito de igual forma y con su padre le han dado hogar, resguardo y salud a más de 800 perros y gatos en Lenguazaque un pequeño pueblo de Cundinamarca.

Ser una mujer joven y profesional hoy en día suele implicar una agenda llena de planes personales, viajes o fiestas. Para María Paula, ingeniera química de profesión, la realidad es distinta. Su tiempo no se mide en horas de oficina, sino en la entrega absoluta a Criollos de la Montaña, el proyecto que lidera con una madurez que asombra.

Detrás de cada rescate hay un sacrificio personal inmenso, fines de semana dedicados al refugio, madrugadas de cuidados médicos y una renuncia constante a la comodidad propia en favor del bienestar ajeno. Su vida es un testimonio de que la juventud no está peleada con la responsabilidad extrema, sino que puede ser el motor más potente para el cambio social.

Lo que hace que la labor de María Paula sea tan especial es la pureza de su intención. En ella no hay espacio para el protagonismo; su motor es la empatía genuina que siente desde que era una niña. Estoy segura de que leyendo esto está apenada. Pero realmente admiro a Maria Paula por su constancia. Su trabajo no siempre es “lindo” de ver; implica esfuerzo físico, lidiar con el dolor del maltrato animal y gestionar recursos de donde casi nunca hay.

Maria Paula y Criollos de la Montaña (en cuyo equipo están otras tres valientes Paola, Yessica y Cathe) abogan por aquellos que el resto del mundo suele ignorar, los perritos mayores, los que tienen condiciones físicas especiales o los que, por su color o tamaño, son “invisibles” para los adoptantes. Aunque también hay cachorritos, mamás abandonadas y perritos y gatitos maltratados. En Criollos realmente yo he visto milagros a punta de amor y perseverancia.

Me encanta como nunca para en su creatividad de ayudar y proteger. Logra el equilibrio admirable de ejercer su carrera de ingeniería con pasión, mientras dedica su alma a rehabilitar seres vulnerables, demostrando que el servicio es el hilo conductor de su vida.

María Paula nos enseña que el liderazgo femenino en este Mes de la Mujer también se trata de compasión radical. Su capacidad para ver cómo un animal vuelve a confiar después del dolor es lo que la hace sentirse completa. Al final del día, su historia nos invita a preguntarnos cómo estamos impactando nuestro entorno.

Ella no solo salva vidas en la montaña; ella nos salva a nosotros de la indiferencia, recordándonos que el servicio desinteresado es, quizás, la forma más alta de libertad.

Mis perritas Paulie y Lupe vienen de Criollos de la Montaña y fueron las mejores amigas de mis Golden Retriever que ya murieron. Son las perritas mas agradecidas y felices del mundo, de ellas aprendo todos los días la verdad del amor genuino e incondicional y de lo extenso que es el concepto de empatía.

Así que hoy resalto a Maria Paula Cuevas, gran ser humano. No desde la visibilidad extrema del ego sino desde el corazón de la verdadera ayuda y servicio. Gracias Maria Paula de corazón.

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