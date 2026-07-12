Más allá del ‘Sold Out’: el reto de vender experiencias

Es la posibilidad de crear emociones. Eso es lo que respondo cuando me preguntan qué es lo más gratificante de trabajar en esta industria. No hablo de logística, de aforos ni de cifras de taquilla. Hablo de esos momentos de conexión, comunidad y orgullo que solo el entretenimiento en vivo es capaz de generar.

El Movistar Arena hace tiempo dejó de ser solo un recinto. Se ha convertido en un ícono de la capital colombiana, una parada obligada en la vida social y cultural de los bogotanos. Y lo más valioso es que ese lugar no nos lo otorgó únicamente el decreto del Distrito que nos reconoce como epicentro cultural permanente de las artes escénicas: nos lo han dado los asistentes.

Son los fanáticos quienes vuelven evento tras evento y quienes han hecho de este escenario un punto de encuentro que trasciende el espectáculo. Ellos han convertido al Movistar Arena en el corazón de nuestra ciudad.

Y es que el 2025 nos dejó una certeza: el consumo de entretenimiento en vivo ya no es una moda pasajera, sino un hábito arraigado en los colombianos. La respuesta del público fue extraordinaria, manteniendo promedios de ocupación altísimos y consolidando a Bogotá como una parada obligada en los circuitos de giras internacionales. Tan solo el año pasado, la actividad del Movistar Arena aportó más de $ 500.000 millones a la economía de Bogotá, una cifra que demuestra que esta industria también genera desarrollo.

En lo corrido de 2026, esa apuesta ha encontrado eco en la crítica especializada. Billboard nos destacó como el escenario número uno de Suramérica y Top 20 del mundo. Pollstar nos ubicó en el primer lugar de su listado de asistencia. IQ Magazine nos incluyó entre las 20 mejores arenas del planeta, nominados por los propios líderes de la industria global. Son reconocimientos que llenan de orgullo, sin duda. Pero más allá de los listados y las menciones, lo que estas publicaciones realmente están validando es otra cosa: el número de personas que eligen volver, el deleite de los artistas al pisar nuestro escenario, la confianza de los promotores al producir aquí. Ese es nuestro verdadero éxito.

No es casualidad que bandas como Morat o artistas como Ricardo Arjona decidan hacer múltiples funciones en un recinto que está por debajo de su capacidad real de convocatoria. Podrían llenar estadios, pero prefieren volver. Lo hacen porque saben que hay algo íntimo y especial en esta arena, algo que es imposible de replicar en otros venues.

Y es que nuestro trabajo ha trascendido a generar conexión entre los artistas y su público, los asistentes a los shows. Es construir comunidad. Parte fundamental de esa construcción es nuestro compromiso con la diversidad de géneros y formatos: diseñamos experiencias para audiencias transversales, donde el fan de la música urbana, el amante de la filarmónica y el asistente a un evento corporativo encuentran un mismo escenario que se adapta a cada uno de ellos.

Esa experiencia no se mantiene sola: se invierte en ella. Hoy estamos inyectando recursos en tres frentes estratégicos: experiencia del cliente, tecnología y sostenibilidad. Queremos que desde el momento en que un asistente cruza nuestras puertas, todo fluya de manera impecable.

Por eso trabajamos en mejorar la agilidad de los accesos, optimizar la oferta de alimentos y bebidas, y robustecer nuestra infraestructura técnica y acústica. Todo con un mismo objetivo: que los bogotanos, y en general todos los asistentes, reconozcan al Movistar Arena como un lugar cómodo, fácil de acceder, con un sonido excepcional y una experiencia gastronómica de primer nivel. Un lugar al que da gusto llegar y del que cuesta irse.

Pero nuestra responsabilidad no termina en la experiencia del público: las inversiones también van hacia la eficiencia energética, la gestión de residuos y operaciones limpias con propósito social. Creemos que un escenario de talla mundial también debe serlo en su compromiso con el entorno.

Nos enorgullece que Bogotá se haya ganado un lugar en el mapa global del entretenimiento y que estemos construyendo ese crecimiento con responsabilidad y propósito social, impulsando la economía local y generando empleo con cada evento. Porque al final, un ‘sold-out’ es solo una cifra. Lo que realmente importa es lo que pasa cuando se encienden las luces y miles de personas comparten una misma emoción. Lo que importa es que, al salir, ya estén pensando en cuándo volver. Eso no se vende. Eso se construye.