Los cuidados intensivos de Ecopetrol

Aunque podríamos analizar los resultados de Ecopetrol de manera sencilla y decir que en 2025 las utilidades cayeron un 39,5 %, y que lo mismo pasó con sus ingresos y con el EBITDA, la realidad va mucho más allá.

Ecopetrol es una compañía colombiana dedicada a la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos. Es de naturaleza mixta, aunque el Estado tiene una participación mayoritaria de más o menos el 80 %. Su acción está inscrita en la Bolsa de Valores de Colombia y tiene un ADR inscrito en la Bolsa de Nueva York.

Desde el inicio del Gobierno Petro, la compañía viene en franca decadencia por razones internas y externas que trataremos de analizar. Lo primero, y fundamental, que ha generado su deterioro es el rechazo que Petro le tiene a la explotación petrolera. De hecho, le ha prohibido a la compañía explorar más, un tema muy complejo porque el país necesita encontrar más petróleo para seguir siendo autosuficiente; además, para definir el precio de las compañías petroleras, sus reservas son muy importantes. El precio de su acción lleva bastantes años postrado.

El segundo tema que ha perjudicado a la compañía es su presidente, el señor Ricardo Roa: no es apto para manejar la compañía. Las razones son claras: tiene un impedimento moral por haber sido el gerente de la campaña de Petro y porque esta habría sobrepasado los topes; mejor dicho, hizo trampa. Segundo, al parecer no tiene el conocimiento ni las capacidades para hacerlo. Roa debió renunciar hace rato; desafortunadamente, en Colombia mucha gente perdió la vergüenza.

Hoy en día, la compañía adolece de personas con las capacidades necesarias en muchos cargos. Adicionalmente, el aumento de los gastos de funcionamiento es alto; por lo tanto, los márgenes de la compañía disminuyeron.

Pero si por el lado administrativo las cosas están feas, por el lado de ventas también lo están. El petróleo es un commodity con mucha volatilidad y su precio depende de un mercado internacional donde algunos operadores son tan poderosos y grandes que pueden, en parte, manejar el precio. Desde hace un poco más de un año, el precio del barril ha bajado a niveles de 60 dólares; adicionalmente, la tasa de cambio ha disminuido también. Esto le pega un doble golpe a la compañía. Por último, han sido tan obtusos en su manejo que han prohibido el fracking, una metodología relativamente nueva para extraer petróleo de forma más rápida y barata.

Por otro lado, los créditos y las emisiones de bonos se han encarecido. Ecopetrol no puede tener una calificación mejor que Colombia, y el país ha tenido un franco deterioro de las finanzas públicas que le ha hecho perder credibilidad en los mercados; Ecopetrol se ha visto perjudicada.

Ecopetrol, al final, funciona como cualquier compañía a la que le disminuyen las ventas: le baja el margen operativo, le suben los costos de operación y no saca productos nuevos e innovadores; pues, obvio, disminuyen sus utilidades.

La situación es tan preocupante que hasta su sindicato, la USO —que le dio recursos a la campaña de Petro y que es totalmente de izquierda— ha tenido que salir a desmentir al presidente. Se nota que ya están viendo que su trabajo puede verse perjudicado por las malas decisiones.

El próximo gobierno debe hacer una reingeniería de la compañía para sacarla adelante y devolverle credibilidad en los mercados. Para eso es fundamental el retorno del gobierno corporativo.