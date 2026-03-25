La señal que sostiene la democracia en los territorios

En medio del fragor de una campaña electoral intensa y azarosa es necesario hacer una pausa para reflexionar sobre un asunto que compromete el patrimonio cultural de las regiones: la televisión pública regional.

Valga decir que un factor clave de la democracia es el acceso a la información pública y, en el caso de la televisión regional, en muchos territorios de Colombia, los canales se constituyen junto con la radio en la única fuente para acceder a la información, especialmente en las zonas rurales a las que todavía no llega internet.

Dicho lo anterior, esta reflexión apunta a plantear la importancia que tiene el respeto por la labor que se viene haciendo desde este espectro de lo público. Los canales regionales, como formadores de opinión, tienen un rol fundamental para las decisiones que tome la ciudadanía en las urnas.

Desde esa perspectiva, el acceso a la información para los habitantes de la Colombia rural y de las zonas más apartadas exige un tratamiento quirúrgico, es decir, cuidadosa y éticamente elaborado, con la mayor responsabilidad, porque está en juego el derecho a una información veraz y objetiva.

Los canales regionales están haciendo un esfuerzo inconmensurable, desde lo humano, lo técnico y lo logístico. No hay que olvidar que la televisión pública regional llega a los 32 departamentos, incluida la Colombia insular. Es la ventana que conecta a Colombia con el mundo y al mundo con la realidad de esos territorios.

Desde todo punto de vista, el alcance de las señales de televisión abierta representa un activo del que poco se habla, pero que implica la posibilidad de estar conectados o quedar aislados.

En estas épocas electorales hay que tener cuidado con señalamientos, cuestionamientos o generalizaciones que puedan vulnerar el esfuerzo y el trabajo abnegado de los equipos que hacen posible esta conexión. Porque, pase lo que pase en elecciones, lleguen gobiernos de una u otra tendencia, la televisión regional siempre está ahí a disposición de todos los ciudadanos.

Pensemos que los contenidos que ofrecen los canales públicos regionales son de las pocas cosas gratis que cualquier ciudadano todavía puede disfrutar, sin importar su condición social, su posición, ubicación o estrato socioeconómico.

Este sí que es un valor democrático, el acceso para todos de un servicio público tan importante como es la televisión, ahora que el país está concentrado, hablando de democracia y de decisiones de futuro.

Esta es una amable invitación a quienes protagonizan la contienda electoral, a los llamados líderes de opinión, al país político, pero en general a todos los actores de la democracia, a valorar este esfuerzo realizado desde la televisión pública regional, porque detrás de esa señal hay un arduo esfuerzo de equipos profesionales y de las propias comunidades que se han apoderado y construyen de manera colectiva una televisión pública regional que no merece ser estigmatizada.