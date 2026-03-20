Despierten a la Corte Constitucional

Los colombianos hemos estado tan sumergidos en las elecciones parlamentarias y en las consultas que se nos ha pasado estar más pendientes de la economía. Particularmente, de la nueva emergencia económica que metió Petro a raíz de las inundaciones en el departamento de Córdoba.

Aunque dicen que cada día tiene su afán, es demasiado importante que la Corte Constitucional se pronuncie sobre esta emergencia económica. Especialmente, sobre lo que tiene que ver con el impuesto al patrimonio a las empresas.

Cualquier impuesto al patrimonio es antitécnico, regresivo y confiscatorio. Sin contar, que nos deja ante los inversionistas extranjeros en una clara desventaja. ¿Que empresa vendrá en el futuro a Colombia a que le cobren este esperpento?

Adicionalmente, este impuesto tiene otras complejidades que seguramente el Gobierno Petro por su afán de conseguir recursos a toda costa no ha pensado. Lo primero, que una gran parte de este impuesto lo pagarán empresas del mismo Estado como Ecopetrol e ISA, quiere decir esto que es un yo con yo. Pero lo segundo es más grave, este impuesto termina siendo un adelanto de impuestos futuros de las empresas, gravámenes que ya no pagaran en el futuro. Las compañías generarán menos utilidades por cuenta de los mayores impuestos, por lo tanto, su impuesto de renta en el futuro será menor.

Aunque no es igual, termina siendo parecido a lo que hizo el Gobierno con el aumento de las retenciones en la fuente el año pasado. Recibió mas caja en el momento, pero ahora tendrá menos recaudo.

Adicionalmente, en el decreto quedaron incluidas para este impuesto al patrimonio las universidades que deberán pagar unas sumas inmensas por cuenta de esto. Teniendo en cuenta el desprecio que le tiene Petro a la educación privada, pareciera un ataque frontal a estas universidades para despojarlas de recursos.

La primera cuota de este impuesto se debe pagar a finales del mes de marzo. Muchos empresarios con los que he conversado me han dicho que esperan el pronunciamiento de la Corte Constitucional antes del pago. Que si no llega ese pronunciamiento van a presentar el impuesto sin pago, así tengan que cancelar intereses.

Es claro que para esta emergencia económica los móviles o razones fueron diferentes a la que ya está congelada y en revisión. La emergencia económica existe, el problema radica en la clase de impuestos con los que pretenden conseguir los recursos.

Pasadas las elecciones al Congreso y a pesar de la votación tan alta del Pacto Histórico, es imposible que la continuidad gane en primera vuelta. Todo el país se debe unir en segunda para derrotar al régimen existente. Si no lo logramos, el deterioro de la economía seguirá su camino, se pondrá en riesgo la propiedad privada y la libre empresa.

Ningún candidato cumple con el 100 % de expectativas de nadie. Todos tienen sus pros y sus contras. Lo importante es votar en primera por quien considere es el mejor y en segunda por el que pueda derrotar al comunismo o como algunos quieren llamar, el continuismo.

Si alguien tiene cómo despertar a la Corte para que se pronuncie, hágalo, sería un gran favor al país.