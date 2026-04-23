La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá emitió una alerta a la ciudadanía tras detectar casos de contribuyentes que habrían ingresado a páginas web fraudulentas diseñadas para suplantar la imagen institucional de la entidad y engañar a los usuarios en los procesos de pago de impuestos.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por la entidad, cerca de mil registros de intentos de pago fueron identificados como posibles afectados por estos portales falsos, que tendrían como objetivo capturar datos personales y redirigir a pagos irregulares.

La detección de estas irregularidades fue posible gracias al monitoreo del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de la Secretaría de Hacienda, que logró identificar las páginas fraudulentas y activar medidas de mitigación para reforzar la seguridad de los servicios digitales.

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Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá. Foto: Juan Sebastián Cruz Ruiz/Semana Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ / Semana

Según informó la Secretaría, estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes, que adelantan las respectivas labores de verificación e investigación.

La entidad destacó la intervención de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos de la Fiscalía General de la Nación, así como del equipo CiberURi de la Policía Judicial y del Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de la Policía Nacional (CSIRT), conformado por 15 expertos que apoyaron la implementación de acciones preventivas inmediatas.

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Secretaria de Hacienda, Ana María Cadena Foto: Secretaría de Hacienda

La Secretaría aclaró que su plataforma oficial no fue vulnerada y que las afectaciones corresponden a sitios externos creados por terceros para engañar a los contribuyentes mediante enlaces falsos, mensajes fraudulentos o supuestas ofertas relacionadas con impuestos distritales.

Entre los dominios detectados está “nuevaoficinavirtualsdh.top”, portal al que la entidad pidió no ingresar bajo ninguna circunstancia. Asimismo, reiteró que el único canal autorizado para consultar y pagar impuestos distritales es la página oficial.

Finalmente, la Secretaría recomendó a los ciudadanos no acceder a enlaces enviados por mensajes, correos o redes sociales no verificadas y abstenerse de compartir información bancaria o personal fuera del portal oficial.