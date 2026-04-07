Impuestos en Bogotá
Este viernes vence el plazo para pagar el ICA del primer bimestre de 2026 en Bogotá: ¿cómo hacer el pago y la declaración?
Este impuesto tiene dos variables que se deben considerar: la sobretasa bomberil y el aporte voluntario.
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7 de abril de 2026, 9:02 a. m.
Este impuesto corresponde a los meses de enero y febrero de 2026. Foto: Getty Images
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