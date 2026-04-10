La Secretaría de Hacienda anunció la gran feria de servicios 2026, un evento con el que buscan que miles de contribuyentes de la capital colombiana puedan ponerse al día en el impuesto predial y de vehículos, además de otros tributos. Es importante que sepa los puntos habilitados y la agenda que tendrá durante el mes de abril.

Según el calendario tributario del 2026, el 17 de abril y el 15 de mayo son las fechas topes para que los contribuyentes realicen el pago de estos impuestos con el 10 % de descuento.

Propietarios de viviendas y locales deben pagar el impuesto predial en 2026 en cualquiera de los sitios autorizados en la capital. Foto: Composición Semana/ Getty Images/ Alcaldía de Cali

Tenga en cuenta que serán dos jornadas de feria de servicios, en las que se ofrecerá a los contribuyentes orientación especializada para facilitar su pago y resolver inquietudes. Igualmente, los contribuyentes pueden aportar voluntariamente el 10 %, para ayudar a la transformación con los distintos proyectos de la ciudad.

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Lugares y fechas de la feria

La primera jornada se realizará entre el 9 y el 17 de abril en el centro comercial Mall Plaza, ubicado en la carrera 30 con calle 19 esquina. Los contribuyentes encontrarán los siguientes servicios:

Entrega y pago de facturas predial y vehículos 2026.

Liquidación de años anteriores.

Orientación para solicitud de facilidades de pago.

Gestión de cartera tributaria y no tributaria.

Inscripción y actualización del Registro de Información Tributaria (RIT).

Respuesta a radicados de liquidación y cobro.

Orientación para levantamiento de embargos.

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La segunda jornada se hará este fin de semana, del 11 y 12 de abril, en el que los contribuyentes podrán adelantar sus trámites tributarios desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Los impuestos son clave en el país. Foto: ADOBE STOCK

Habrá además una jornada alterna del próximo 13 al 17 de abril en el parqueadero sur del Centro Administrativo Distrital, CAD, carrera 30 # 25 - 90, desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. Los servicios que podrá adelantar allí son:

Entrega y pago de facturas del impuesto predial y vehículos 2026.

Inscripción y actualización del Registro de Información Tributaria (RIT).

“La Secretaría Distrital de Hacienda, en sus 100 años financiando el desarrollo de Bogotá, sigue abriendo espacios para que la ciudadanía se ponga al día y conozca cómo están sus cuentas. En la gran feria de servicios 2026, los estamos invitando al Mall Plaza y a un punto que adecuaremos en el parqueadero del Centro Administrativo Distrital, CAD, para que pagar sus impuestos en Bogotá sea cada vez más fácil, afirmó Ana María Cadena, secretaria Distrital de Hacienda.

Allí puede pagar el impuesto vehícular. Foto: Gobernación del Cauca

También hay varios puntos de atención especializada. Estos son los horarios de atención y las direcciones: