“Declaratoria de emergencia por crisis invernal está sustentada en cifras débiles”: el duro concepto de la Contraloría

Durante los primeros años de 2026, el país vivió una fuerte ola invernal que afectó a varios departamentos. Esto trajo consigo una serie de problemas para miles de familias, que se vieron afectadas tras las inundaciones de sus hogares y los cientos de problemas que esto trajo para su bienestar.

Ante esa situación, el gobierno de Gustavo Petro decidió emitir la declaratoria de emergencia económica, la cual lo facultó para tomar varias decisiones, entre ellas, la imposición de nuevos impuestos para costear dicha situación.

Esto dijo la Contraloría sobre la declaratoria de emergencia económica. Foto: UNGRD - API

Sin embargo, hace algunas horas, la Contraloría General de la República emitió un concepto sobre la emergencia económica, haciendo serios reparos respecto a la idoneidad de las cifras expuestas por el Gobierno y la necesidad de recaudar cerca de $ 8 billones para atender la emergencia.

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El pronunciamiento del ente de control se dio luego de las indagaciones de la Corte Constitucional, que buscan determinar si los argumentos son veraces. Uno de los que más se pone en duda es si la cifra de $ 8,26 billones para atenderla realmente es sólida.

Uno de los hallazgos más fuertes de la Contraloría respecta a la extensión del área afectada. La UNGRD precisa que el área afectada es de 113.641 hectáreas en el departamento de Córdoba, mientras que la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) determinó que el área afectada fue de 66,276, lo que indica una diferencia de 47.364 hectáreas.

La Contraloría se refirió a la declaratoria y las cifras recaudadas. Foto: Colprensa

En uno de los apartes, el organismo asegura que no se evidencia un soporte detallado que permita verificar la magnitud real de los daños. Por esta razón, resulta difícil establecer si el monto que requirieron para recaudar corresponde efectivamente a las necesidades de reconstrucción y atención humanitaria en la región.

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Indican además sobre los riesgos de aprobar recursos sin una base sólida y finalmente detalló una conclusión preocupante: “En el Informe presentado por la UNGRD a la Honorable Corte Constitucional, no se demuestra con suficiencia los efectos ocasionados a diferentes sectores, con ocasión de los eventos climáticos de enero y comienzos de febrero de 2026 en los nueve (9) Departamentos afectados”, indicó.