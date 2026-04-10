Orden público y bloqueos afectan operación en aeropuerto de Bucaramanga. Aerocivil activa protocolos

Un severo problema de movilidad hacia el aeropuerto Palonegro de la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, se registra este viernes 10 de abril.

Así lo reportó la Aerocivil de Colombia, entidad encargada de regular, controlar y garantizar la seguridad de la aviación civil y la administración del espacio aéreo.

Según el informe, se presentan alteraciones de orden público y bloqueos viales en la ruta que conduce desde el municipio de Girón hacia el Aeropuerto Internacional Palonegro.

En consecuencia, los viajeros que utilizan esta ruta deben tener en cuenta que se están presentando restricciones significativas en la operación de la terminal aérea.

Los hechos de orden público conllevan a dificultades para la movilidad y acceso a la terminal del personal aeronáutico esencial para la operación, principalmente controladores de tránsito aéreo, bomberos aeronáuticos y personal de servicios logísticos.

Por lo tanto, sin la presencia de dichos trabajadores, las operaciones no se pueden adelantar con la debida puntualidad.

Problemas para la operación de Aeropuerto Palonegro en Bucaramanga

Para garantizar la continuidad del servicio de transporte aéreo, según los estrictos estándares de seguridad que se exigen en la aviación colombiana, el aeropuerto opera actualmente bajo la modalidad de aeropuerto no controlado.

Avión de Avianca Foto: Avianca / Cortesía

Protocolos de la Aerocivil y de aerolíneas

Al estar el aeropuerto en la modalidad de no controlado, de inmediato se activa protocolos, lo que inevitablemente derivará en demoras en los vuelos, reprogramaciones y cancelaciones en la jornada.

Luis Fernando Martínez Chimenty, director de Aerocivil. Foto: Aeronaútica Civil.

Es así como, la aerolínea Avianca, anunció que, debido a las restricciones en el Aeropuerto Internacional Palonegro, ocasionadas por la obstrucción en las vías de acceso, no operará vuelos desde y hacia Bucaramanga durante la mañana de este 10 de abril.

La decisión fue tomada, según la aerolínea, para priorizar la seguridad de sus pasajeros y colaboradores. En consecuencia, Avianca ofrece alternativas como cambios de itinerario sin costo y reembolsos. “Se espera retomar operaciones tan pronto las condiciones lo permitan”.

Aeropuerto El Dorado

Llamado de la Aerocivil

Ante las circunstancias que se presentan en la importante terminal aérea, por donde pasa una cifra de pasajeros que supera los 2 millones al año, la Aerocivil hizo un llamado a los ciudadanos, para que establezcan contacto con las aerolíneas y verifiquen el itinerario antes de dirigirse al aeropuerto.

La autoridad aeronáutica pide que los pasajeros consulten de manera permanente las aplicaciones móviles y canales oficiales de las compañías aéreas para recibir actualizaciones en tiempo real.

En general, la recomendación de Aerocivil es que se extremen las precauciones en los tiempos de desplazamiento, atendiendo siempre las indicaciones de las autoridades de tránsito.

La entidad manifestó que trabaja en conjunto con las autoridades locales para que se adelantan las gestiones necesarias que permitan facilitar el ingreso del personal y normalizar los servicios de navegación aérea a la mayor brevedad posible.