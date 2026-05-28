El Cañón del Chicamocha busca consolidarse como uno de los principales destinos de turismo sostenible del país mediante una nueva alianza regional entre autoridades, empresarios y comunidades.

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La alianza busca impulsar el turismo sostenible y la seguridad en el Chicamocha

Once municipios de Santander pusieron en marcha una alianza público-privada para fortalecer la seguridad turística, impulsar la conservación ambiental y posicionar el destino Chicamocha a nivel nacional e internacional.

La estrategia integra a Aratoca, Barichara, Capitanejo, Cepitá, Curití, Jordán, Los Santos, Molagavita, Villanueva, Zapatoca y San Vicente de Chucurí alrededor de una apuesta conjunta de turismo sostenible en la región del Cañón del Chicamocha.

La iniciativa reúne a autoridades locales, operadores turísticos, organizaciones comunitarias y actores privados.

Todos ellos actuarán alrededor de uno de los corredores naturales más importantes de Colombia.

El proyecto se desarrolla en torno al cañón del Chicamocha, considerado uno de los paisajes naturales más representativos del país.

La estrategia territorial integra actualmente municipios como Aratoca, Barichara, Capitanejo, Curití, Cepitá, Jordán, Los Santos, Molagavita, Villanueva y Zapatoca, territorios que comparten una oferta turística basada en naturaleza, cultura y caminos ancestrales.

Además de la promoción turística, uno de los principales objetivos de la alianza es avanzar en un modelo de gobernanza regional que permita coordinar esfuerzos públicos y privados en materia de sostenibilidad, seguridad y desarrollo económico.

Según el proyecto Destino Chicamocha, el proceso ha tomado fuerza durante los últimos nueve años mediante cooperación entre comunidades, asociaciones locales y entidades nacionales e internacionales.

La articulación también busca responder al crecimiento del turismo en la región y a los desafíos ambientales asociados al aumento de visitantes.

#Video Once (11) municipios de Santander se unieron en una alianza público-privada para fortalecer la seguridad turística, la conservación ambiental y posicionar el destino Chicamocha a nivel nacional e internacional #VocesySonidos pic.twitter.com/X2Ho0fFkXN — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 28, 2026

Los desafíos ambientales que enfrenta el Chicamocha

La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) advirtió en el lanzamiento del proyecto Chicamocha en Común que el territorio enfrenta muchos retos.

Entre ellos se encuentran aquellos relacionados con la gestión del agua, el saneamiento y la conservación ambiental, especialmente en zonas sensibles del ecosistema del cañón.

En paralelo, organizaciones comunitarias y asociaciones de guías han impulsado proyectos de conservación enfocados en especies emblemáticas del bosque seco tropical, como la ceiba barrigona, una de las plantas más representativas del Cañón del Chicamocha.

En Cepitá, por ejemplo, comunidades locales desarrollan programas de restauración ambiental y viveros comunitarios que buscan proteger esta especie y vincular el turismo con procesos de conservación.

El Cañón del Chicamocha se extiende por más de 200 kilómetros y alcanza profundidades cercanas a los 2.000 metros, condiciones que lo convierten en uno de los accidentes geográficos más importantes de América Latina.

Otro de los componentes centrales de la alianza es la recuperación y mantenimiento de caminos ancestrales que conectan los municipios del cañón.

Estas rutas de piedra, utilizadas históricamente por comunidades indígenas y campesinas, se han convertido en uno de los principales atractivos para el senderismo y el turismo cultural en Santander.

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La iniciativa también contempla la consolidación de una Agencia de Desarrollo Económico Local (ADEL), herramienta que permitiría coordinar decisiones entre empresarios, asociaciones de turismo, autoridades y comunidades.

De acuerdo con líderes del proyecto citados por medios regionales, la meta es que el destino Chicamocha pueda competir con mayor fuerza en mercados internacionales.