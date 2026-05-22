La Alcaldía de Bucaramanga puso en marcha un plan de intervención vial con cuadrillas encargadas de tapar huecos en distintos sectores de la ciudad, en una estrategia que busca mejorar la movilidad y reducir riesgos en las principales vías urbanas.

Anuncian cierres nocturnos en el túnel de Gualanday: así afectará la movilidad entre Bogotá e Ibagué

Cuadrillas de mantenimiento vial en Bucaramanga: zonas intervenidas y trabajos en curso

La Alcaldía de Bucaramanga inició una nueva etapa de intervención sobre la malla vial de la ciudad con un operativo de cuadrillas encargadas de tapar huecos en distintos puntos estratégicos.

Una medida que busca mejorar la movilidad en medio de la alta congestión vehicular que caracteriza varios corredores urbanos.

Los primeros trabajos se concentraron en la carrera 28, entre las calles 55 y 56, uno de los sectores con mayor tránsito vehicular y donde se habían reportado afectaciones en la superficie asfáltica.

Desde allí comenzó el despliegue de equipos técnicos y maquinaria especializada que operan en jornadas diurnas y nocturnas para acelerar la recuperación de las vías.

El alcalde Cristian Portilla señaló que la administración mantiene abierta la posibilidad de recibir reportes ciudadanos para priorizar los puntos críticos.

“Escríbanos en los comentarios. Nuestra cuadrilla estará llegando a cada parte de la ciudad”, enfatizó el mandatario, en un llamado directo a la participación de la comunidad en la identificación de huecos y fallas en la infraestructura vial.

Según la Alcaldía, estos reportes se reciben a través de redes sociales oficiales, donde se canaliza la información para organizar las rutas de intervención.

La administración municipal ha advertido que estas intervenciones podrían generar afectaciones temporales en el tráfico.

Por esta razón pidió paciencia a la ciudadanía mientras avanzan los trabajos en distintos sectores de la ciudad .

Empezamos nuestro plan de recuperación de la malla vial de toda la ciudad.



Vamos a estar en todos los barrios tapando los huecos que necesitan intervención. Reporte el hueco de su sector en los comentarios.



Bucaramanga con menos huecos, más bonita. pic.twitter.com/09nmtKkyjX — Cristian Portilla (@Cportilla40) May 21, 2026

Intervención simultánea para reparar huecos y daños viales críticos

Las autoridades locales explicaron que el despliegue de las cuadrillas responde a una estrategia de intervención simultánea en varios puntos críticos, con el objetivo de atender daños como huecos, hundimientos y fisuras en la carpeta asfáltica.

Según declaraciones recogidas por medios locales, el plan contempla el uso de fresadoras y equipos de reparación rápida para mejorar la eficiencia de las labores y ampliar la cobertura en barrios y corredores principales .

En esta fase inicial, los primeros trabajos se han concentrado en sectores específicos de la ciudad donde el deterioro vial ha sido más evidente y donde la comunidad había reportado reiteradamente la presencia de baches que dificultan la movilidad.

La Alcaldía también habilitó canales para que los ciudadanos reporten nuevos puntos críticos, con el fin de priorizar las intervenciones en tiempo real:

En Facebook, la cuenta oficial es Alcaldía de Bucaramanga.

En X el perfil oficial también es @AlcaldiaBGA.

En Instagram, la cuenta oficial es @alcaldiabucaramanga.

El deterioro de la malla vial en Bucaramanga ha sido un problema recurrente en los últimos años, asociado a factores como el aumento del tráfico, el desgaste natural del pavimento y la intervención progresiva de distintos contratos de mantenimiento.

El grave riesgo que corre proyecto de 7 billones de pesos que buscaría transformar el Eje Cafetero

En este contexto, la actual estrategia busca dar una respuesta más rápida y visible a las afectaciones en la infraestructura urbana, especialmente en sectores residenciales y vías de alto flujo.

Las autoridades insisten en que el impacto inmediato será la mejora progresiva de la movilidad y la reducción de riesgos para conductores, motociclistas y peatones.

Con esta nueva fase de intervención, Bucaramanga entra en un periodo de mantenimiento intensivo de su red vial.

La coordinación entre maquinaria, cuadrillas y gestión del tráfico será clave para medir la efectividad del plan y su impacto real en la movilidad urbana.