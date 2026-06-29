Liberan a 17 indígenas secuestrados en La Guajira; hallan a una niña herida y denuncian la muerte de un bebé

El Ejército Nacional, por medio del Gaula Militar, logró la liberación de 17 indígenas que estaban secuestrados en zona rural de Riohacha, en el departamento de La Guajira, en medio de lo que sería una pelea entre clanes.

Liberan a 22 personas, incluidos siete menores, tras operativo del Gaula del Ejército en La Guajira

En esta operación participaron integrantes del Batallón de Infantería N.° 6 del Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, que permitió el rescate de estas personas.

De acuerdo con el informe que entregaron las autoridades, estas personas estaban secuestradas desde el pasado 14 de junio y no tuvieron acceso a alimentos ni agua potable durante más de ocho días, situación que provocó un severo estado de deshidratación en varios de los rescatados.

Entre los hallazgos del Gaula Militar con la Fiscalía está el estado de salud de una menor de 10 años de edad, quien tenía heridas ocasionadas por arma de fuego, presuntamente en medio del enfrentamiento entre clanes. Las víctimas también manifestaron que una bebé de apenas nueve meses habría fallecido tres días antes como consecuencia de la deshidratación.

Indígenas liberados por el Gaula Militar en La Guajira. Foto: Suministrado a SEMANA.

El Ejército informó que “atendiendo la denuncia y en cumplimiento de la misión constitucional de proteger la vida, la libertad y los derechos humanos de la población civil, las tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desplegaron una operación que permitió ingresar de manera oportuna al lugar donde permanecían retenidas las víctimas”.

Dos menores de edad, según el Ejército Nacional, presentaban graves afectaciones en su salud. “De inmediato, los enfermeros de combate brindaron atención prehospitalaria a los menores y coordinaron su traslado a un centro asistencial para recibir atención médica especializada”, señaló la institución.

Varios menores de edad fueron encontrados lesionados. Foto: Suministrada a SEMANA.

En medio de esta operación de rescate, el Ejército incautó dos armas de fuego con su respectiva munición, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en las investigaciones y en el proceso de judicialización de los presuntos responsables.

Séptima masacre en Atlántico en 2026: cuatro muertos y tres heridos en Barranquilla

El Ejército Nacional reiteró que continuará desarrollando operaciones para proteger a la población civil en las regiones afectadas por la violencia.

“El Ejército Nacional reafirma su compromiso con la protección de la población civil, la defensa de los derechos humanos y el trabajo articulado con las demás instituciones del Estado, para salvaguardar la vida, la libertad y la seguridad de los habitantes del departamento de La Guajira”, concluyó la institución.