Corrupción en la UNGRD: prorrogan por un año la colaboración de Sneyder Pinilla con la justicia

Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), seguirá siendo testigo de cargo de la Fiscalía General en los procesos penales relacionados con este entramado de corrupción.

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Esto, después de que un juez de control de garantías de Bogotá avalara por un año más el principio de oportunidad de Pinilla.

De esta forma, seguirá suspendida la persecución penal contra el exsubdirector de la UNGRD por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravada por el uso.

En la negociación, Pinilla se comprometió a declarar en 18 procesos penales contra 23 personas vinculadas a la investigación por el direccionamiento de contratos y la apropiación de recursos públicos en la UNGRD, entre las que se encuentran exministros del Gobierno Petro, excongresistas, exfuncionarios, empresarios y particulares.

En la actualidad, Pinilla enfrenta una condena de cinco años y ocho meses de prisión después de aceptar su participación en los cargos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravada.

Sneyder Pinilla envió carta a Marco Rubio, Bernie Moreno y María Elvira Salazar en Estados Unidos para denunciar la corrupción en Colombia

Frente a esto, el abogado Gustavo Moreno, apoderado de Sneyder Pinilla, aseveró que la colaboración de su cliente ha permitido que se emitan 12 fallos condenatorios por este caso de corrupción.

Igualmente, se han logrado recuperar 10.000 millones de pesos relacionados con el desvío de contratos en la entidad.

Por esto, aseveró, en más de una oportunidad ha recibido amenazas, presiones y hasta sobornos para que deje de colaborar.

Carrotanque UNGRD Buenaventura Foto: UNGRD

“Se desarrolló una operación con agentes encubiertos que permitió desmantelar un soborno por más de 13.000 millones de pesos que buscaba coaccionar a Sneyder Pinilla para que cambiara su versión y guardara silencio, con el objetivo de obstruir el actuar de la justicia, agencia encubierta que llevó a la captura del abogado Édgar Riveros Rey”, señaló.

Colaboración internacional

El pasado 23 de junio, Sneyder Pinilla —quien se encuentra privado de su libertad en una guarnición militar— le envió una carta al secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y a los congresistas María Elvira Salazar y Bernardo Moreno.

Esto, con el fin de poner de presente varios datos de este caso de corrupción.

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“El motivo de esta comunicación es (…) poner a disposición información, documentos, testimonios y elementos de prueba que considero de alto interés para las autoridades estadounidenses en materia de transparencia, lucha contra la corrupción, protección de las instituciones democráticas y seguimiento a posibles operaciones financieras vinculadas con recursos públicos colombianos”, indicó Pinilla en la misiva.

Pinilla, además de su testimonio, aseguró que contaba con elementos de prueba para respaldar sus versiones y hasta se comprometió a dar nombres de los corruptos ante la justicia de Estados Unidos.

“El motivo de esta comunicación es (…) poner a disposición información, documentos, testimonios y elementos de prueba que considero de alto interés para las autoridades estadounidenses en materia de transparencia, lucha contra la corrupción, protección de las instituciones democráticas y seguimiento a posibles operaciones financieras vinculadas con recursos públicos colombianos”, reseñó.

El exsubdirector Pinilla agregó: “He tenido conocimiento de hechos, circunstancias, rutas de decisión, movimientos de recursos y actuaciones de altos funcionarios y particulares que, a mi juicio, podrían ser de especial interés para el Gobierno de los Estados Unidos, en la medida en que permitirían comprender la dimensión real de una estructura de corrupción que habría operado al interior de importantes entidades del Estado colombiano”.