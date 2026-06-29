Séptima masacre en Atlántico en 2026: cuatro muertos y tres heridos en Barranquilla

Los hechos de violencia no han cesado en Barranquilla y los municipios del Atlántico pese al esfuerzo de la Policía Nacional y otras autoridades judiciales. En la madrugada del domingo, 28 de junio, una nueva masacre se registró en esta zona del Caribe colombiano, donde cuatro hombres fueron asesinados y tres más terminaron heridos.

Ola de violencia en Atlántico: cinco muertos en menos de 24 horas

Las víctimas se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en un estadero del suroccidente de Barranquilla, cuando llegaron cuatro sicarios en dos motocicletas; los parrilleros se descendieron y comenzaron a disparar contra los presentes.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Luis Carlos Gamero Solano, de 53 años; Nerio Enrique Ferrer Mora, de 38 y de origen venezolano; Nalbis Rafael Barrios Manjarrés, de 46; y Johan Andrés Riaño Cardona, de 21.

Los lesionados fueron trasladados hasta centros asistenciales cercanos, donde se recuperan de las heridas producidas por los impactos de bala. Con este nuevo homicidio múltiple, ya son 7 las masacres que se han registrado en 2026.

La primera se registró el 14 de febrero en el barrio Las Américas, de Barranquilla, donde fueron asesinadas tres personas: Cesar Andrés Moya Meza, John Jairo Manzúr Rodríguez y Luis Gabriel Solano Villa.

Luego, en el municipio de Ponedera, Atlántico, un sicario asesinó a Constanza Isabel Rivera Salas, un menor de dos años de edad, y Leisis María Silvera Manotas, quienes estaban sentados en las afueras de una vivienda del barrio San Francisco cuando fueron atacados a disparos.

Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla. Foto: Zona Cero - Cortesía.

El tercer homicidio múltiple tuvo lugar en el barrio Normandía, en Soledad, Atlántico, el 21 de marzo, donde le quitaron la vida a Jesús Alberto Escorcia Orozco, de 24 años, Emilio Miranda Gutiérrez, de 67 años, Luis Alberto Romero, de 68, y Oscar Miguel Buelvas Macenet, de 59.

Siete días después, es decir, el 28 de marzo, en Sabanalarga, Atlántico, las nuevas víctimas fueron Wilfreiner Nicolás Guzmán Montes de Oca, de 18 años, Juan David Sarmiento Pacheco, de 24 años, alias El Corni, y Carlos Andrés Naranjo Estrada.

El 7 de junio en el barrio Ciudad Bolívar, en Soledad, Atlántico, pistoleros le dispararon a Luis Miguel Alvarado Gómez, de 37 años, Carmelo De Jesús Chueco Escobar, de 41, y Ronald Ramón Acosta Gómez, de 44, acabando con sus vidas.

Operativos de la Policía de Barranquilla no han podido frenar racha de homicidios. Foto: Suministrada a SEMANA.

Lo que hay detrás de la masacre en Soledad, Atlántico: una oficina de sicarios se disputa el control con Los Costeños

En ese mismo municipio de Soledad, pero en el barrio Los Almendros, fueron asesinados el 9 de junio, Medel Rodríguez Nar, Gabriel De Alba Gamarra, y Josimar Utria Orozco.

La situación de orden público en todo el Atlántico se encuentra fuera de control y la Policía Nacional realiza operativos y controles, pero no han logrado contener este tipo de hechos de violencia que siguen generando terror en las comunidades.