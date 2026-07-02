La nueva rotación de pico y placa en Bucaramanga ya tiene fecha para el segundo semestre de 2026

Con la llegada del segundo semestre del año 2026, nuevas medidas por parte de las principales ciudades del país están comenzando a ser implementadas desde los primeros días del mes de julio.

Aprueban excepción de pico y placa para vehículos que transportan personas con discapacidad

Entre ellas, una nueva modalidad de Pico y Placa se regirá en Bucaramanga, con el objetivo de brindar una mejor circulación vehicular en la capital del Santander.

Los horarios no serán modificados durante el segundo semestre del 2026, lo que significa que se mantiene el pico y placa en Bucaramanga de lunes a viernes desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en jornada continua y los sábados entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m.

Asimismo, se busca poder dar una mayor facilitación a los desplazamientos en la ciudad de Colombia, que comienza a presentar nuevos desafíos en cuanto a la movilidad.

La nueva rotación cambiará los días de restricción de acuerdo al último dígito de la placa, por lo que los millones de conductores de “La Ciudad Bonita” tendrán que prestar mucha atención a las modificaciones impuestas por las autoridades de tránsito.

Autoridades de tránsito anuncian ajustes en el Pico y Placa para optimizar la circulación vehicular. Foto: Getty Images

Se reitera el llamado a conocer las jornadas específicas en donde los vehículos tendrán la restricción de movilidad, para así evitar una multa impuesta por la ley.

Aquel ciudadano que incumpla las normas de tránsito recibirá una multa equivalente a los 15 salarios mínimos diarios legales. Vigentes (SMDLV).

Así regirá el pico y placa en Bucaramanga durante el segundo semestre del 2026

De acuerdo con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, la nueva medida de pico y placa en la ciudad comenzará a regir desde el próximo 6 de julio de 2026.

La entidad de transporte ha indicado que para los días entre semana, las restricciones quedarán de la siguiente forma:

Lunes: no podrán transitar los vehículos con placas terminadas en 7 y 8.

no podrán transitar los vehículos con placas terminadas en 7 y 8. Martes: no podrán transitar los vehículos con placas terminadas en 9 y 0.

no podrán transitar los vehículos con placas terminadas en 9 y 0. Miércoles: no podrán transitar los vehículos con placas terminadas en 1 y 2.

no podrán transitar los vehículos con placas terminadas en 1 y 2. Jueves: no podrán transitar los vehículos con placas terminadas en 3 y 4.

no podrán transitar los vehículos con placas terminadas en 3 y 4. Viernes: no podrán transitar los vehículos con placas terminadas en 5 y 6.

Asimismo, la Dirección de Tránsito informó la medida que será implementada de cara a los sábados del mes de junio.