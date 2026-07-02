El efectivo truco para borrar las manchas de los parabrisas del carro

El parabrisas del carro es uno de los elementos más importantes del vehículo, ya que es el que le da la mayor visibilidad al conductor cuando este se encuentra manejando.

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Por ende, es vital que el vidrio siempre esté lo más limpio posible, ya que cualquier mancha presente puede derivar en complicaciones para el usuario, incluso llegando a provocar algún incidente vial que perjudique la seguridad tanto del conductor como de terceros.

Aun así, cabe aclarar que la limpieza del parabrisas varía acorde al estilo utilizado, ya sea por agua o por champú.

De acuerdo con Homecenter, existen múltiples métodos para que los usuarios puedan tener sus vidrios en el mejor estado posible previo a manejar.

¿Cómo limpiar los parabrisas manchados de la manera correcta?

De acuerdo con la marca de construcción, ferretería y mejoramiento del hogar, la limpieza de parabrisas tiene distintos métodos y uso de partes para poder mantenerlo despejado.

Diferentes métodos de limpieza permiten mantener el parabrisas en buen estado y garantizar una conducción segura. Foto: Getty Images

Limpiar parabrisas manchados con desengrasante y agua

Usualmente, cuando se quiere desinfectar el parabrisas, la recomendación ideal es utilizar solamente agua con jabón. No obstante, la situación varía cuando este se encuentra manchado.

Para poder limpiar un parabrisas manchado con desengrasante y agua, lo aconsejable es mezclar un atomizador de agua con un líquido desengrasante.

Tras realizar esto, se debe aplicar y frotar sobre el vidrio por medio de un paño suave, lo que permitirá que las manchas que se encontraban en el parabrisas desaparezcan. Ya para finalizar, se debe realizar un enjuague.

Limpiar parabrisas manchados con champú

Cabe aclarar que no todos los productos antisépticos pueden ser utilizados para limpiar un parabrisas. De hecho, algunos pueden provocar que aparezcan más.

Para que se pueda limpiar un parabrisas con champú de la manera adecuada, lo ideal es mezclar una cucharada de champú con un litro de agua y revolverla demasiado bien.

Luego, se tiene que utilizar un trapo de microfibra para poder frotar, de derecha a izquierda, el vidrio. Tras esto, se espera que comience a secar un poco para comenzar con el enjuague.

Limpiar parabrisas manchados con vinagre

El vinagre es uno de los desinfectantes más viables debido a su poder multifacético. Para poder limpiar un parabrisas con esta sustancia, se tiene que mezclar en un atomizador 1/4 parte de vinagre blanco con 3/4 de agua destilada.

Posteriormente, se debe agregar una tapa de detergente neutro, en caso de ser posible. Ya al tener todos estos elementos, deben ser aplicados al frotarlo, de izquierda a derecha, en el vidrio.

Limpiar parabrisas manchados con limpiador de vidrio

Para los ciudadanos que no prefieran optar por medios caseros para hacer la limpieza de los vidrios, siempre existe la opción de comprar unidades que se encargan de llevar a cabo estas acciones.

Se aconseja comprarlo en puntos verificados y que tengan la credibilidad, para así evitar alguna opción que llegue a afectar más de lo que está presentado.

Limpiar parabrisas manchados en días de tormenta

En aquellos casos en que el vehículo se encuentra transitando en zonas de carretera, las manchas pueden ser más habituales, sobre todo en temporada de invierno, que provoca falta de visibilidad en áreas del vidrio.

Para poder limpiarlo en estos casos, se aconseja hacer uso de cera de vidrio de auto, tanto en el parabrisas como en las luces y espejos exteriores.

Tras esto, se debe pulir en círculos, lo que provocará que la lluvia fluya sobre estas zonas sin ningún problema.