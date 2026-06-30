Al manejar en las carreteras del país, es normal observar distintas señales de tránsito, las cuales se encargan de informar al conductor sobre una obligación que debe realizar, ya sea conducir a una velocidad máxima, hacer uso de las luces, respetar el paso a peatones, etc.

Señales de tránsito para peatones: ¿cuáles son y por cuáles se puede realizar una multa?

De lo contrario, los agentes y autoridades tendrán la autorización de imponer una sanción económica a las personas que incumplan las normas.

Las señales de tránsito están divididas en varios tipos, entre ellas, las reglamentarias, las preventivas, las informativas y las turísticas. Cada una de ellas se enfoca en un aspecto y es diseñada de manera distinta para no confundirse con las demás.

Por ejemplo, las señales preventivas ofrecen un aspecto de un rombo y tienen un color amarillo o verde, mientras que las reglamentarias tienen un diseño circular blanco donde sus bordes son de color rojo.

Muchos conductores conocen las básicas, como el signo del ‘pare’, la velocidad máxima dentro de un tramo, las flechas direccionales, entre otras.

Aun así, hay otras señales que pueden confundir a los usuarios, entre ellas el indicador que tiene dos flechas negras en sentido contrario, es decir, que una se ubica hacia arriba y la otra.

El significado de la señal de tránsito con dos flechas en sentido contrario

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Señalización Vial por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la señal de tránsito de dos flechas negras en sentido contrario se identifica con las siglas SP-39, que significa “dos sentidos de tránsito”.

La señal de dos flechas indica el inicio de una vía con doble sentido de circulación. Foto: Getty Images

Esta es una señal preventiva que se encarga de advertir a los usuarios que se movilizan por una vía unidireccional que a continuación estarán en un tramo de vía sin separador central, en donde la circulación se lleva a cabo en dos sentidos.

Usualmente, se encuentra en vías que presentan altos volúmenes de tránsito o zonas en donde hay una visibilidad reducida.

Si un ciudadano observa esta señal, lo recomendable es reducir la velocidad del vehículo y, al mismo tiempo, aumentar el nivel de atención para evitar cualquier inconveniente.

Al igual que ocurre con las demás señales de tránsito ubicadas en las carreteras y vías del país, los conductores deben cumplir esta indicación, ya que no hacerlo no solo pone en riesgo su seguridad, sino también la de los demás actores viales que transitan por el sector.

Según lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, quienes no respeten las señales de tránsito ubicadas en las carreteras y vías podrán recibir una multa equivalente a cuatro salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).