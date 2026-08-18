La cantante y actriz estadounidense Paris Jackson compartió públicamente detalles sobre su proceso de salud mental y el tratamiento de terapia electroconvulsiva al que se sometió tras atravesar una crisis severa de depresión.

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Durante una conversación en el podcast On Purpose, conducido por el autor y divulgador Jay Shetty, la artista de 28 años reflexionó sobre los tratamientos médicos que ha probado a lo largo de los años para gestionar su bienestar emocional y neurológico.

Jackson, hija del fallecido ícono de la música Michael Jackson, explicó que acudió a este procedimiento clínico después de estar cerca de un intento de suicidio y tras agotar diversas opciones terapéuticas convencionales e innovadoras.

Durante la entrevista, la intérprete detalló que recibió un total de nueve sesiones de terapia electroconvulsiva distribuidas en un período de tres semanas. Según relató, su psiquiatra le explicó previamente las diferencias entre las metodologías modernas y las prácticas del pasado.

“Ya no es tan bárbaro como antes. Usan anestesia general. Te dejan inconsciente cuando te aplican la descarga”, señaló Jackson sobre la explicación médica que recibió antes del tratamiento.

La artista describió el protocolo previo a cada intervención, el cual incluía retirar sus piercings faciales de metal para reemplazarlos por piezas de plástico por razones de seguridad eléctrica. “Entras, te dan la bata de hospital, te duermen, te sujetan, te ponen un protector bucal y te electrocutan”, afirmó, refiriéndose al uso de estimulación eléctrica controlada orientada a estimular la neuroplasticidad cerebral.

A pesar de que Jackson reconoció que la terapia tuvo un impacto positivo frente a los síntomas depresivos agudos, también hizo énfasis en las complicaciones físicas y cognitivas que experimentó tras las sesiones.

Según su testimonio, la primera recuperación tras el procedimiento estuvo acompañada de dolor de cabeza intenso. Asimismo, reportó episodios severos de pérdida de memoria a corto plazo durante el período en que estuvo bajo tratamiento.

“La primera vez que me desperté, sentí el dolor más agudo que jamás haya experimentado en la cabeza”, relató.

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La terapia electroconvulsiva no fue la primera opción en la búsqueda de estabilidad de la cantante. Según detalló en el podcast, previamente probó diversos tratamientos farmacológicos, internamientos en cinco instituciones de salud mental y terapia dialéctica conductual.

También recurrió a intervenciones como inyecciones de lidocaína en los nervios cervicales. Actualmente, Paris Jackson —quien lleva seis años en proceso de sobriedad— mantiene un enfoque integral que combina acompañamiento con un especialista para el manejo del TOC y prácticas de bienestar general orientadas a la sostenibilidad de su salud mental.