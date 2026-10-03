Shakira y Dua Lipa protagonizaron inesperada escena en Madrid: esta fue la canción que interpretaron

Shakira es nuevamente tendencia en las redes sociales, pues hace pocas horas se vivió uno de los momentos más comentados de su octavo concierto en Madrid. La colombiana invitó al escenario a Dua Lipa, una de las artistas pop más importantes de la escena internacional. La aparición terminó convirtiéndose en uno de los grandes momentos de la noche.

Shakira sorprende en la Semana de la Moda de París: así fue su aparición en el desfile de Tom Ford

En medio del show de la barranquillera, Dua Lipa apareció para interpretar Antología, una de las canciones más recordadas de la trayectoria de Shakira y que hace parte de su álbum Pies descalzos, lanzado en 1995.

El encuentro no solo llamó la atención por reunir a dos de las figuras femeninas más reconocidas de la música pop, sino por la admiración que ambas han mostrado públicamente, ya que Dua Lipa ha reconocido en diferentes ocasiones la influencia de Shakira en su carrera, mientras que la barranquillera también ha celebrado el trabajo de la artista británica.

Shakira está de gira en España. Foto: Foto: Tomada instagram Shakira

La elección de Antología tuvo un detalle especial para el público colombiano, en especial porque cuando Dua Lipa ofreció su concierto en Bogotá, la artista sorprendió a los asistentes al interpretar precisamente esta canción de Shakira durante su presentación en el estadio El Campín.

Por eso, el momento vivido en Madrid terminó funcionando casi como un intercambio musical entre las dos artistas: primero fue Dua Lipa quien llevó una canción de Shakira a su propio escenario en Bogotá y ahora fue la colombiana quien la recibió para cantarla juntas en la capital española.

Linda Caicedo sorprende a Shakira en su concierto de Madrid con un especial regalo que paraliza las redes

La presencia de Dua Lipa provocó una reacción inmediata entre los asistentes al concierto, que pudieron ver a las dos artistas compartir escenario en una interpretación que rápidamente comenzó a circular en redes sociales quienes no dudaron en viralizarlo y mostrar su emoción tras el momento.

Más allá de la sorpresa, el encuentro dejó ver la conexión artística entre dos generaciones del pop internacional. Shakira, con una trayectoria de décadas, y Dua Lipa, consolidada como una de las voces más importantes del pop contemporáneo.