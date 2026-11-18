El elenco de la telenovela Yo soy Betty, la fea sigue ocupando un lugar muy especial en la memoria de millones de colombianos. Entre los personajes más icónicos de esa exitosa producción se destaca el nombre de la actriz Lorna Cepeda, quien se encargó de darle vida a Patricia Fernández, ‘la peliteñida’.

En una reciente entrevista para el programa La Red, de Caracol Televisión, Cepeda contó cómo descubrió que tenía cáncer por un lunar inusual que apareció en su piel, exactamente en la espalda, y del cual recibió alerta por parte de dos personas debido a su aspecto.

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La primera señal que recibió, según la actriz, fue cuando un técnico de sonido en un set de grabación le advirtió que tenía algo sangrando en la espalda. “Nunca lo sentí. Un chico de micrófono, un compañero de sonido, me dijo un día: ‘Oye, algo te está sangrando en la espalda”, recordó.

No obstante, en ese momento, Lorna admitió que no le prestó mayor atención al asunto hasta que, cinco meses después, la niñera de sus hijos encendió las alarmas tomándole una fotografía de la zona y mostrándosela para animarla a que asistiera a un chequeo médico.

“Era una cosa asquerosa, era como un lunar ya muy hacia afuera y sangraba, sangraba y sangraba”, precisó Lorna en la entrevista.

Al principio, la actriz pensó que podía tratarse de una verruga; sin embargo, la imagen la convenció de consultar con un especialista, quien le manifestó que se había demorado en buscar ayuda, por lo que procedió a realizarle una biopsia de urgencia.

Los resultados confirmaron el diagnóstico: Lorna Cepeda padecía cáncer de piel, específicamente un melanoma. “Fue muy doloroso, muy asustador”, dijo.

Posteriormente, la actriz fue remitida a oncología para definir el tratamiento a seguir y, en medio de este proceso, encontró refugio en su fe, dejando todo en manos de Dios. De hecho, aseguró que llegó a sentir su presencia: “Me quedé quieta y sentía los dedos y la palma de la mano, algo muy caliente. Pensé: ‘Me están curando’”.

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La cirugía realizada para extirpar el melanoma fue exitosa y, en los estudios de seguimiento, no se evidenciaron signos de metástasis ni presencia de células cancerígenas activas. “Desapareció completamente”, comentó la actriz.

Tras su recuperación, algunos hábitos cambiaron en su vida, pues debe evitar la exposición al sol y mantenerse bajo controles dermatológicos anuales, luego de varios años en los que tuvo que acudir a revisiones médicas con mayor frecuencia, aproximadamente cada tres o cuatro meses.