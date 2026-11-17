Una reciente publicación en redes sociales de Fredy Guarín y Andreína Fiallo despertó versiones sobre un posible segundo matrimonio entre ambos. Todo surgió luego de que la modelo respondiera con curiosidad al comentario de David Betancur, conocido planeador de bodas de celebridades en Colombia, dejando abierta la puerta a especulaciones entre sus seguidores.

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El intercambio ocurrió en la cuenta de Instagram del exfutbolista de la Selección Colombia, quien compartió una serie de fotografías junto a Fiallo. En las imágenes, ambos aparecen vestidos de manera formal y posando frente a la cámara, acompañados únicamente por un emoji de corazón naranja en la descripción.

Aunque la publicación recibió miles de reacciones celebrando la estabilidad de la pareja, hubo una interacción en particular que llamó la atención de los usuarios.

Entre los mensajes apareció David Betancur, organizador de eventos vinculado recientemente a la planeación de la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, celebrada el pasado 29 de octubre en la Catedral de Sal de Zipaquirá.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la publicación, Betancur no escribió un texto largo, sino que dejó el emoji de un anillo de compromiso. Ante ese gesto, Andreína Fiallo respondió directamente con la frase: “¿Segunda temporada?”, acompañada de dos emojis que expresan timidez y sorpresa.

El comentario en redes que avivó las versiones sobre un nuevo matrimonio de Fredy Guarín y Andreína Fiallo Foto: Tomado de redes

Para muchos internautas, el cruce de mensajes no pasó desapercibido debido a la trayectoria profesional de Betancur en el sector nupcial. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que la pareja esté comprometida nuevamente, ni de que haya iniciado preparativos formales para pasar por el altar. Tampoco se ha confirmado que el organizador haya sido contratado para algún evento futuro.

El interés que genera cualquier movimiento entre Fredy Guarín y Andreína Fiallo responde a la historia pública que ambos comparten desde hace varios años. La pareja estuvo casada en el pasado y conformó una familia junto a sus hijas, Daniela y Danna, antes de anunciar su separación.

Durante el tiempo que estuvieron distanciados, tanto el exmediocampista como la empresaria y modelo tomaron rumbos distintos en su vida personal. En ese periodo, Guarín sostuvo una relación con la presentadora Sara Uribe, fruto de la cual nació su hijo Jacobo. Por su parte, Fiallo también tuvo otras parejas antes de que los caminos de ambos volvieran a cruzarse.

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Tras varios años separados, el exjugador y la modelo decidieron darse una segunda oportunidad. Desde su reconciliación, han optado por mostrarse cercanos en redes, compartiendo momentos en familia y mensajes que reflejan la etapa actual de su vínculo, lejos de las controversias del pasado.

Mientras sus seguidores continúan atentos a cada pista en sus perfiles oficiales, ni Guarín ni Fiallo han entregado declaraciones adicionales sobre el comentario que volvió a poner su relación en el centro de la conversación digital.