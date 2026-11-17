A cinco años del asesinato del estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, su hermano Carlos Andrés García rompió el silencio desde la cárcel de Jamundí (Valle del Cauca).

En su testimonio, dejó claro que no habrá reconciliación con Jhonier Leal quien fue condenado por el doble homicidio y cuestionó el estado actual de las propiedades que dejó el reconocido peluquero.

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El caso, que estremeció al país el 22 de noviembre de 2021 en La Calera, Cundinamarca, sigue abierto en los estrados judiciales por cuenta de la disputa patrimonial.

Esta vez, las declaraciones de García fueron recogidas por el programa Expediente Final, de Caracol Televisión, que revisó qué ha pasado con el círculo familiar y el legado material de quien fuera uno de los estilistas más solicitados por las figuras de la televisión y la música en Colombia.

Desde el centro penitenciario donde permanece recluido por un proceso judicial independiente, Carlos Andrés García aseguró que la relación con Jhonier está completamente terminada y que no contempla volver a verlo ni perdonarlo.

Durante la entrevista con el espacio televisivo, recordó el vínculo inseparable que tenían su madre y Mauricio, quienes trabajaban y compartían juntos en el día a día. Por eso, manifestó que descubrir que el responsable de sus muertes era su propio hermano significó el fin de su núcleo familiar.

“En contra de mi hermano yo no lo quisiera volver a ver nunca más, me dañó la vida, me destruyó la vida totalmente, porque la persona que nunca pensé que le hiciera daño a mi familia fue él”, señaló.

García también reveló cuál fue el único intercambio que tuvo con Jhonier tras conocerse el crimen: “Una sola ocasión me preguntó que cómo estaba. Yo le dije que cómo quería que yo estuviera después de todo lo que hizo”.

Según su relato, el dolor se profundizó durante las audiencias judiciales, cuando Jhonier aceptó inicialmente los cargos y al día siguiente se retractó para irse a juicio: “Así como él mató a mi familia, él para mí se murió como hermano, yo hago de cuenta de que el núcleo familiar que tenía ya no existe”, sentenció García.

Más allá del quiebre emocional, el futuro del patrimonio de Mauricio Leal sigue sin resolverse. Tras la condena contra Jhonier Leal por el doble homicidio, la ley establece la figura de indignidad sucesoral, lo que le impide heredar cualquier bien de su madre o de su hermano.

En ese escenario, la defensa de Carlos Andrés García adelanta una demanda para lograr que él sea reconocido como el único heredero legítimo de los bienes lícitos.

Sin embargo, el proceso avanza con lentitud debido a que gran parte de las propiedades están bajo medidas cautelares dentro de una investigación por presunto lavado de activos.

De acuerdo con lo expuesto en Expediente Final, los bienes reportados incluyen la vivienda de La Calera donde ocurrieron los hechos, un apartamento en Bogotá, vehículos, sociedades comerciales y una cuenta bancaria.

Todos estos activos permanecen bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mientras se define el proceso de extinción de dominio.

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Frente a esta situación, García expresó su inconformidad por el manejo que la entidad les ha dado a los inmuebles incautados. Según afirmó, su abogada le informó que la residencia de La Calera presenta un deterioro considerable tras casi cinco años deshabitada:

“Ellos dan la cara solo para coger las cosas e incautarlas, más no dan la cara para decir cómo están las propiedades. Tengo entendido que la casa donde ocurrieron los hechos está deteriorada”, concluyó el medio hermano del estilista fallecido.