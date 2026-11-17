Uno de los jugadores que integra la renovación de la Selección Colombia despertó el interés de River Plate. Se trata de uno de los delanteros que Lorenzo ha llamado en la etapa post Mundial 2026.

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Concretamente, el periodista argentino Sebastián Srur reveló que River Plate sondeó el fichaje del delantero colombiano Kevin Viveros. Sin embargo, de momento, insiste que es un sondeo y no ha pasado a más.

Kevin Viveros disputando partido con la Selección Colombia durante la fecha Fifa de octubre de 2026 Foto: Icon Sportswire via Getty Images

River Plate sondea a Kevin Viveros

Por lo hecho en Paranaense de Brasil, donde suma destacadas actuaciones en la presente temporada, Kevin Viveros se volvió un nombre a tener en cuenta en el Brasileirao y la Selección Colombia.

“Sondeo de River Plate por el goleador colombiano Kevin Viveros: 26 años, del Paranaense. Más de 20 goles en el Brasileirao. Repito: solo sondeo”, contó el periodista Sebastián Srur en su cuenta de X.

Sondeo de #River por el goleador colombiano Kevin Viveros: 26 años, del Paranaense. Más de 20 goles en el Brasileirao. Repito: solo sondeo. Lo conté en @splendidam990 Info con el gran colega @PSierraR https://t.co/co8cvdQ3k7 — Sebastián Srur (@Sebasrur) November 17, 2026

Sobre la información entregada por Srur, el periodista colombiano, Felipe Sierra, agregó que no es una negociación fácil, porque Paranaense tiene muy en cuenta a Kevin Viveros.

“El colombiano tiene una cláusula de 60M$ y el 30% de la futura venta será de Atlético Nacional”, agregó Sierra.

🚨 #RiverPlate sondeó el fichaje de Kevin Viveros (26), pero #Paranaense no lo dejará salir fácil. El colombiano tiene una cláusula de 60M$ y el 30% de la futura venta será de #AtléticoNacional. 🇨🇴 🤙🏼 Junto a @Sebasrur https://t.co/1zVico0ULG — Pipe Sierra (@PSierraR) November 17, 2026

¿Quién es Kevin Viveros? El delantero que sondean desde River Plate

Kevin Stiven Viveros Rodallega tiene 26 años. Nació el 26 de abril del 2000 en Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia. Mide 1.80 metros, se desempeña como delantero centro, y su pie más hábil es el derecho.

Viveros ostenta un amplio recorrido en el fútbol profesional. América de Cali, Leones, Deportivo Cali, el extinto Equidad y Atlético Nacional son algunos de los equipos que ha defendido en Colombia.

Carabobo (Venezuela), FK Sarajevo (Bosnia y Herzegovina) y actualmente en Paranaense (Brasil) es la lista de equipos con los que ha jugado en el exterior.

Transfermarkt le coloca un valor de 20 millones de euros a Kevin Viveros, desde septiembre de 2026, y siendo este el más alto de su carrera deportiva hasta ahora.

Sin embargo, con base a lo que revela la prensa deportiva, la cláusula de salida que le habría puesto Paranaense es por otro valor. Por tanto, el foco está en qué avances tendrá el sondeo de River Plate.

Sobre la Selección Colombia, Kevin Viveros recibió su convocatoria en septiembre de 2026, para los amistosos contra México, Paraguay y Perú. No obstante, para la fecha Fifa de noviembre, no volvió a ser citado por Néstor Lorenzo.

¿Por qué Viveros no fue llamado a Selección Colombia en noviembre? No se sabe con exactitud, aunque algunos rumores de la prensa señalan que fue por una polémica que tuvo en Brasil, donde pisó al jugador Cuiabano y acabó suspendido.