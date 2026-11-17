Las protestas programadas para el 17 de noviembre alrededor del centro de Bogotá han obligado a TransMilenio a hacer cierres de dos de sus estaciones en la Avenida Caracas.

En esta ocasión, las dos estaciones afectadas son la Temporal Avenida Jiménez y Calle 22 fueron cerradas hasta caída la tarde,

Estación de TransMilenio en la calle 13 cerrará uno de sus vagones: estos son los trayectos afectados

La manifestación se concentró en la Avenida Caracas con Calle 15 en el sentido Sur - Norte y afectó la calzada exclusiva.

Esto se une al reporte de la Secretaría de Movilidad de este mismo 17 de noviembre en la avenida Calle 13, que reportó una afectación seria en la movilidad debido al volcamiento de un carro en la vía hacia el oriente.

Para las 6:00 p.m. La Secretaría de Movilidad ya confirmó que los manifestantes se retiraron de la Avenida Caracas y las estaciones Temporal Avenida Jimenez y Calle 22 retoman su operación con normalidad.

Los cierres en TransMilenio ocurren por diversos motivos del día a día, algunas cierran parte de sus vagones por motivos de obras en la malla vial, otras cierran debido a las mismas obras del Metro de Bogotá.

El próximo 19 de noviembre se esperan protestas en Bogotá, así que puede estar atento a Semana y a las redes oficiales de TransMilenio en caso de posibles cierres en varias estaciones del sistema.