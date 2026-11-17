La presentadora colombiana Adriana Betancur logró ser extubada y ya respira por sí misma tras atravesar varios días críticos en la clínica Palermo de Bogotá.

Aunque su evolución médica ofrece un parte de tranquilidad, su familia advierte que el peligro por una infección no ha pasado y hace un llamado urgente sobre la donación de órganos, pues la comunicadora lleva seis años esperando un trasplante de riñón.

Luto en la música colombiana: muere reconocido cantante tras luchar contra una grave enfermedad

Betancur, ampliamente recordada por los televidentes colombianos por su paso por programas como Muy buenos días, Noticias RCN y Como en casa, tuvo que ser hospitalizada de urgencia en la Clínica Palermo luego de presentar un fuerte dolor abdominal y fiebre.

La situación encendió las alarmas entre sus seguidores cuando sus allegados denunciaron inicialmente dificultades en la atención oportuna de nefrología para realizarle una diálisis, procedimiento vital debido a la insuficiencia renal crónica que padece.

En conversación con la revista Vea, de El Espectador, Leonardo Betancur, hermano de la presentadora, entregó detalles sobre las complicaciones que pusieron en riesgo la vida de la comunicadora. Según explicó, la demora en su tratamiento derivó en una peritonitis, una inflamación severa y una retención considerable de líquidos que terminó comprometiendo sus pulmones, obligando a los médicos a intubarla para asistir su respiración.

“Es horrible, es horrible. Sobre todo cuando sabes que tu hermana está muy mal, que está casi por morir, y por eso le están intubando para que el cuerpecito le aguante, y tienes a tu mamá al lado sufriendo porque su niña se va a morir”, relató Leonardo al citado medio sobre los momentos de mayor angustia que vivió la familia.

Afortunadamente, tras recibir el tratamiento especializado, el panorama empezó a mostrar señales de avance. Según confirmó su hermano, Adriana recuperó la consciencia desde la noche del jueves y logró superar la intubación, respirando ahora de manera autónoma con el apoyo ocasional de una mascarilla.

Sin embargo, el proceso avanza con cautela. Durante esta semana, los médicos tuvieron que someterla a una cirugía para retirar el catéter peritoneal, identificado como la posible vía de entrada de la bacteria que desencadenó la infección.

Por recomendación médica, la presentadora tiene restringido hablar mientras su organismo termina de desinflamarse y se controlan algunos episodios recientes de fiebre mediante nuevos cultivos.

Adriana Betancur, periodista colombiana Foto: Instagram @adri_betancur03

Adriana fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica en 2011, condición que redujo su función renal al 3 %. Aunque en 2014 recibió un trasplante de riñón que le permitió recuperar su calidad de vida durante unos siete años, hacia 2019 su cuerpo comenzó a rechazar el órgano. Desde entonces, tuvo que volver a hacerse diálisis manual cuatro veces al día en su vivienda e ingresar nuevamente a la lista de espera.

“Me diste la primera oportunidad”: sentidas palabras de Silvestre Dangond tras la muerte de querido artista vallenato

Por eso, en medio de la recuperación, su hermano aprovechó los micrófonos para enviar un mensaje que trasciende el caso particular de la presentadora y apunta a la cultura de la donación en el país.

“Hay que donar. Mi hermana necesita un riñón”, expresó Leonardo Betancur en su diálogo con Vea, añadiendo que “hay un montón de gente en las mismas” a la espera de una segunda oportunidad de vida.

Por ahora, Adriana permanecerá hospitalizada el tiempo que sea necesario para erradicar por completo la bacteria antes de retomar, de lleno, su proceso para recibir un nuevo órgano.