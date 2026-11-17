Una inesperada interacción en Instagram convirtió a la modelo e influenciadora colombiana Carolina Picorios en protagonista de una polémica en redes sociales. La creadora de contenido celebró que Bad Bunny comenzara a seguirla en la plataforma y descubrió que, durante ese momento, era la única cuenta que aparecía en la lista de seguidos del artista.

Sin embargo, la emoción duró poco: aproximadamente dos horas después, el cantante dejó de seguirla y desató una ola de comentarios y burlas.

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Todo comenzó cuando Carolina recibió una notificación que inicialmente creyó que correspondía a una cuenta de fanáticos. Sin embargo, decidió comprobarlo y descubrió que se trataba del perfil oficial del artista puertorriqueño.

“Yo no entiendo qué está pasando. Yo creo que es un chiste. ¿Dónde están las cámaras?”, expresó entre risas. También explicó que no había visto inmediatamente la notificación: “Hace 21 minutos Bad Bunny me había seguido. Yo creía que era una cuenta de fans. Me metí, chicos, lo busqué y sí”.

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La sorpresa fue mayor cuando se dio cuenta de que era la única persona seguida por el cantante. “Búsquenlo ustedes, a ver si yo estoy mal, si mi celular se enloqueció”, comentó, mientras invitaba a sus seguidores a comprobarlo.

Carolina relacionó la inesperada atención con su reciente participación en Stream Fighters 5, el evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por el streamer colombiano Westcol, donde hizo parte del grupo de modelos oficiales del ring.

Sin embargo, la historia dio un giro cuando usuarios de Instagram advirtieron que Bad Bunny ya no seguía a la colombiana. El cambio provocó una segunda ola de reacciones, esta vez marcada por las burlas hacia la creadora de contenido por haber compartido públicamente el acontecimiento.

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“Eso le pasa por bocona”, “Se hubiera quedado callada”, “La gente no sabe comer callada” y “Ya la dejaron de seguir por querer llamar la atención” fueron algunos de los comentarios que circularon en redes sociales. También hubo usuarios que la calificaron de “showsera” por haber celebrado la interacción.

Ante las críticas, Picorios decidió responder y dejó claro que estaba agradecida por el gesto del cantante, independientemente de cuánto hubiera durado. “Gracias, Benito, en verdad no sé por qué lo hiciste, pero él sabe la bendición que es y estoy agradecida”, escribió.

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Sobre el unfollow, la modelo planteó que posiblemente la decisión estuvo relacionada con el equipo que administra las redes sociales del artista. Incluso señaló que entendía que el seguimiento no necesariamente sería permanente y comentó: “El punto iba a ser en cuánto tiempo. Es Bad Bunny, el número uno en música global”.