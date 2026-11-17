El pasado domingo 15 de noviembre se llevó a cabo la tercera edición del Desfile de Autos Clásicos y Antiguos de Bogotá. El evento contó con más de 9.000 asistentes, quienes disfrutaron con sus seres queridos de un recorrido que contó con distintos autos que reflejan la historia del sector automotor.

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La exhibición contó con 112 vehículos que reflejaron la evolución automotriz que ha vivido el país por más de cien años. Los ejemplares más longevos de la jornada fueron 3 unidades de la marca Ford que fueron fabricadas a finales de los años veinte.

El grupo más numeroso del desfile se concentró dentro de las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, teniendo 68 vehículos que fueron diseñados entre 1960 y 1979 y 44 modelos de los ochenta.

También hubo presencia de carros de años anteriores de la década de los sesenta, destacando modelos como un Chevrolet y un Chrysler de 1947, un Dodge de 1948, un Ford de 1949 y un Buick de 1950.

“Participaron 112 vehículos junto a sus familias y más de 9.000 personas salieron a las calles a vivir una fiesta total en paz y convivencia, acompañados por hijos, abuelos y mascotas. Bogotá está llena de planes maravillosos para disfrutar cada día, demostrando que nuestra ciudad siempre te sorprende y te da más, tanto para quienes nos visitan como para quienes vivimos aquí”, comentó Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT).

¿Cómo fue el recorrido del Desfile de Autos Clásicos de Bogotá?

El Distrito informó que el Desfile de Autos Clásicos de Bogotá recorrió un trazado de 11,2 kilómetros en la ciudad, siendo su punto de partida el parqueadero del parque Salitre Mágico.

A partir de allí, cada uno de los carros inscritos para el evento comenzó a transitar por las calles de la ciudad, tomando la calle 63 al occidente hasta la glorieta de la avenida carrera 68, volviendo por la calle 63 al oriente y continuando por la carrera 60 al sur para tomar la calle 53 al oriente.

El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos resaltará la evolución del automóvil a través de vehículos de distintas épocas. Foto: Club de Aficionados a los Vehículos Antiguos - API

El desfile siguió por la carrera 28 al sur hasta la calle 51, conectando con la avenida NQS al norte hasta la calle 53 B Bis al oriente para tomar la transversal 28 y subir por la carrera 24 hasta la avenida calle 63 hacia el occidente, terminando así el trayecto al regresar a su punto de partida.

Durante este trayecto, cientos de asistentes comentaron la experiencia que vivieron cuando vieron a cientos de carros clásicos recorrer las calles de la ciudad.

“Quería llegar temprano para ver el desfile, pues habíamos visto que iba a pasar por enfrente de mi casa, entonces estábamos muy expectantes. Me pareció genial, chévere la logística. Todos esos carros antiguos traen muchos recuerdos, ver esos Volkswagen, ver esos carros viejos del 20, del 30 son muy bacanos, muy bonitos", comentó uno de los asistentes.