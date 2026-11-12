Tesla tiene competencia para fabricar vehículos voladores: esta es la marca que busca iniciar operaciones en 2027

El sector automotor ha tenido grandes avances durante los últimos años, en donde incluso fabricantes han logrado avances que asemejan la ciencia ficción.

¿Cuánto costaría en Colombia el Tesla Roadster, el vehículo eléctrico con la capacidad de volar?

Dentro de los casos más recientes, existe la presentación del Tesla Roadster, un vehículo 100 % eléctrico que se hizo conocer por todo el mundo tras mostrar la capacidad de realizar maniobras en el aire, además de ofrecer una aceleración de 0 a 96,6 km/h en menos de 1 segundo.

Tras el anuncio de este auto, una nueva noticia se hizo saber, buscando seguir los pasos que presentó Tesla. Se trata de la compañía tecnológica china XPeng, que busca comenzar una producción a gran escala de carros voladores durante el 2027.

La empresa afirma que ha recibido más de 7.000 pedidos de sus unidades de movilidad aérea, la mayoría de ellos en China, en donde la marca realiza los preparativos para tener la aprobación de las autoridades de aviación en el país asiático.

“Lo hemos probado al nivel del mar, a gran altitud, en zonas frías, zonas calurosas, con viento extremo e incluso en zonas lluviosas, muchos casos extremos, así que es segura”, explicó Du.

De acuerdo con el presidente de XPeng, Brian Gu, se estima que para finales de este año se realicen las primeras entregas de estos vehículos. Durante unas declaraciones con Reuters, el funcionario comentó que la compañía empezaría a realizar las primeras entregas de su vehículo antes de que finalice el 2026.

El modelo que está en proceso de producción por parte de la fabricante china cuenta con una capacidad para dos personas, además de un precio estimado a los 300.000 dólares, es decir, 989.121.000 pesos colombianos.

Este vehículo es un carro eléctrico de seis ruedas que adentro porta una aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical de dos plazas, ubicada en la parte trasera del vehículo que se separa y despega. Ofrece una autonomía de más de 500 km y una velocidad máxima superior a 360 km/h.

El auto de XPegn sería el primer mecanismo de autoseparación y reconexión a bordo del mundo. Con solamente dar clic a un botón, se realiza la separación y reconexión perfectas de los módulos terrestres y aéreos en menos de 5 minutos.