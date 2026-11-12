Emmanuel Restrepo, actor colombiano reconocido por sus papeles en producciones como La primera vez y Rigo, reveló una experiencia de discriminación que vivió antes de ingresar a MasterChef Celebrity.

Durante una conversación en el programa digital Pa’ Picar, el artista contó que un reconocido chef habría rechazado la posibilidad de darle clases particulares de cocina debido a su orientación sexual.

El episodio ocurrió en octubre de 2025, cuando Restrepo recibió la noticia de que participaría en el concurso gastronómico. Ante el nuevo desafío, decidió prepararse y buscó recomendaciones entre sus amigos para encontrar un cocinero que pudiera enseñarle algunas técnicas antes de ingresar a las grabaciones.

Según su relato, sus conocidos le recomendaron a un chef con experiencia en la preparación de participantes para este tipo de competencias.

El actor decidió contactarlo y, en un primer momento, la conversación transcurrió en buenos términos. “Huevón, ¿cómo estás, marica? Vamos a ganar MasterChef. Vas a ser increíble” , recordó Restrepo sobre las palabras que habría utilizado el cocinero durante aquella llamada.

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En ese momento, el actor estaba en Santa Marta grabando la película de Susana y Elvira, por lo que le explicó que regresaría a Bogotá unas semanas después y que podrían coordinar las clases. Aunque el chef manifestó su entusiasmo por prepararlo para la competencia, Emmanuel aseguró que sintió cierta incomodidad y decidió no concretar el encuentro.

Posteriormente, volvió a escribirle para preguntarle si podían reunirse en la capital. Sin embargo, la insistencia del cocinero por conocer inmediatamente la dirección de su residencia le generó ansiedad. Restrepo contó que tuvo una mala impresión de la situación y optó por no continuar la comunicación. Desde entonces, no volvieron a hablar.

Lo que desconocía en ese momento era que el chef habría hecho comentarios despectivos sobre él y otras personas. La situación salió a la luz cuando Emmanuel ya estaba participando en el reality del Canal RCN. Durante uno de los primeros retos de campo, conversó con una persona que le contó que había trabajado anteriormente con el mismo chef, pero que había terminado distanciándose de él.

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Palabras de Emmanuel Restrepo

En medio de esa conversación, según recordó el actor, el compañero le manifestó que el cocinero hablaba mal de diferentes personas, incluido él. Para demostrarle lo que estaba diciendo, sacó su teléfono celular y le reprodujo una grabación en la que el chef se refería a los participantes que no estaba dispuesto a preparar.

En el audio, el cocinero habría mencionado que Emmanuel lo había buscado para recibir clases, pero que no estaba dispuesto a enseñarle por su orientación sexual. ”Me estuvo rogando Emmanuel Restrepo para que le diera clase, pero, marica, es un cacorro. Yo le he dado clase a cacorros, huevón. Obviamente tú sabes que yo no hablo con cacorros“, fue la expresión que el actor recordó haber escuchado.

La grabación lo tomó por sorpresa. Restrepo aseguró que inicialmente no podía creer lo que estaba oyendo y que, al conocer el contenido del audio, sintió una profunda indignación por los motivos que habrían llevado al chef a referirse de esa manera a él.

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El impacto emocional continuó después de terminar la jornada. El actor contó que, al llegar a su casa, lloró y llamó a Cristian, uno de sus mejores amigos, para contarle lo sucedido. “Cuando llego a la casa y lloro como: “Marica, qué rabia”. Ahí como que me desahogo y llamo a Cristian, mi mejor amigo, y me puse a llorar”, relató.

Restrepo describió su reacción como una mezcla de rabia e impotencia. Para él, lo ocurrido evidenciaba un prejuicio que sigue presente en distintos espacios de la sociedad: la idea de que la orientación sexual de una persona puede convertirse en un impedimento para acceder a oportunidades profesionales o educativas. “¿cómo hay gente tan estúpida que sigue creyendo que una persona por su orientación sexual no debería tener acceso a algo?”, cuestionó durante el programa.

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La revelación se conoce mientras Emmanuel Restrepo participa en MasterChef Celebrity, un formato que representa un desafío diferente dentro de su carrera artística. El actor ha ganado reconocimiento por sus interpretaciones en televisión y plataformas de streaming, especialmente por personajes que han conectado con el público colombiano.