El actor Emmanuel Restrepo se despidió de ‘Carmelo’ su personaje en Rigo, “ya no más”

Emmanuel Restrepo es escorpio, paisa, amante del teatro y la actuación. Su talento y perseverancia lo han llevado a alcanzar grandes éxitos. Este año se confirmó su participación en la segunda temporada de la serie Cien años de soledad, estuvo nominado a los Premios India Catalina por su papel en La primera vez de Netflix, y estará protagonizando otra temporada de Goodbye, una cruda y conmovedora obra de teatro. Hablamos con el actor.

SEMANA: Su papel como Carmelo en Rigo generó un gran impacto. ¿Cómo se siente con eso?

E.R.: Carmelo fue impresionante y yo cada vez me sorprendo más. Ese personaje fue muy importante, pero ya pasó. Yo lo he querido olvidar un poco, incluso hasta le hice una despedida al personaje porque hubo un momento de mucho Carmelo y tuve que decir “ya no más”. Pero eso no significa que a mí no me guste, al contrario, yo amo ese personaje, me parece maravilloso, me trae mucha gratitud. Y me impresiona que la gente lo siga recordando tanto.

El artista habló de su relación con Camila Jurado. | Foto: Instagram @emmanuelrestrepozapata

SEMANA: ¿Cómo le fue trabajando con Rigo?

E.R.: Cuando la novela salió al aire, Rigo me llamó y yo lo conocí en Medellín. Me invitó a la empresa de él. Rigo fue muy generoso con todos nosotros, nos hizo invitaciones en momentos distintos y nos invitó a su casa, a su empresa. Después empezamos a trabajar juntos, hicimos un par de cosas. Él me invitó a varios eventos que hizo, incluso a su despedida del año pasado, que fue en donde yo aproveché para hacer la despedida de Carmelo. Fue un momento muy hermoso. Rigo es de esas personas que lo que uno ve, así es. La autenticidad de Rigo es muy poderosa. Me siento muy feliz de haber hecho parte de la historia de una persona que le ha dado tanta alegría a la gente.

SEMANA: ¿Cómo le fue en La casa de los famosos? ¿Le gustaría volver a participar, pero desde adentro como concursante?

E.R.: A mí la primera propuesta que me llegó en ese momento fue hacer parte de La casa de los famosos y yo les dije “no”, no hay riesgo alguno. Hoy en día lo tengo más claro y es que no hay riesgo alguno, no me interesa. Para mí fue superpoderoso haberlo vivido. Además, desde ese lugar en el que yo entrevistaba a las personas como Carmelo, yo llegaba todos los días a actuar, yo pasaba muy bueno. Fue un trabajo que disfruté mucho, en el que hice cosas distintas, como, por ejemplo, entrevistar, que me parece que es una labor muy difícil, muy complicada. Siento que hacer parte de ese programa es un reto para la cabeza muy fuerte. Tú tienes que estar muy bien mentalmente para estar ahí, por eso los admiro mucho. Son muy valientes las personas que deciden entrar allá, y yo no me considero tan valiente para poner en juego mi mente y mi salud mental.

Francisca Estevez, Emmanuel Restrepo in La Primera Mujer. Cr. Courtesy of Netflix | Foto: Netflix ©2023

SEMANA: Otro gran éxito en su carrera actoral ha sido su papel en La primera vez, que ya va por la tercera temporada. ¿Cómo ha cambiado su vida desde entonces?

E.R.: Yo podría partir mi vida en un antes y un después de La primera vez. En mi vida personal estaban pasando demasiadas cosas cuando yo arranqué a hacer la serie. Había empezado a salir con mujeres, mi vida estaba revolcándose un montón, yo marco esa época de mis 30 años como una época muy poderosa. A mí, La primera vez me cambió completamente la vida. Poder llegarle a tanta gente de esa manera es algo que le alabo a Dago García y lo admiro mucho por hacer productos que le lleguen a tantas generaciones. El anuncio de la tercera temporada de la serie fue una noticia muy importante, porque es la primera serie en Colombia a la que se le aprueba hacer algo así, eso indica que lo estamos haciendo bien.

La Primera Vez Temporada 1. (L to R) Emmanuel Restrepo, Brandon Figueredo, Francisca Estevez, Julian Cerati, Sergio Palau, Mateo Garcia in La Primera Vez Temporada 1. Cr Mauro Gonzalez/Netflix © 2022 | Foto: Netflix

SEMANA: ¿Es verdad que usted trabajó un tiempo actuando en TransMilenio?

E.R.: Sí, yo trabajé un tiempo en TransMilenio, eso fue mucho antes de la pandemia. Yo estaba pasando por una crisis horrible. Después de mi primer proyecto en televisión, Yo soy Franky, pasaron siete años de no hacer nada, no llegaba nada y yo me fui a Estados Unidos. Luego me devolví, y Sandra Sánchez, dueña de Improvando, me dijo: “Oiga, voy a trabajar en TransMilenio con un proyecto con la Universidad Nacional, véngase para acá y trabajamos juntos”. Se trataba de dictar talleres de improvisación a los colados de TransMilenio en donde se les hablaba de la cultura ciudadana, pero desde un lugar muy pedagógico. Los talleres se hacían en unas carpas que ponía TransMilenio en los portales y eran clases de una hora. Me fue muy bien, pero ha sido de los trabajos más duros que he tenido porque llegaba gente muy brava. Trabajábamos desde las cinco y media de la mañana, duré como un año.

SEMANA: A propósito de esos talleres de improvisación, usted es un apasionado del teatro. Hablemos de la obra Goodbye y ¿por qué es tan importante para usted?

E.R.: Goodbye viene de una experiencia superpersonal, fue un intento de suicidio en la época de pandemia que tuve en medio de una tusa amorosa muy fuerte. Yo le conté a mi mejor amiga, Alejandra Chamorro, y después de ahí empezaron a salir muchas cosas artísticas como en medio de esa catarsis que uno hace. De esa catarsis resultó un corto que se llama Vacío, que está en YouTube, y que trata literalmente de dos personas tirándose de un edificio, el mismo edificio de donde yo había intentado lanzarme. Luego se convirtió en una obra que ya ha tenido dos temporadas. Para mí, hoy en día, hablar de esto no es incómodo, en su momento sí lo fue, como cuando en medio de Goodbye mis papás se enteraron de esa situación. Hubo muchas conversaciones que me tocó tener, pero para mí hoy en día son conversaciones que vienen con mucha tranquilidad. Siento que hay que hablar más de la muerte.

SEMANA: ¿Cómo reaccionaron sus papás frente a eso?

E.R.: Fue una conversación muy difícil para mi mamá. Mis papás siempre han sido muy amorosos y yo los admiro mucho. Ellos son un par de paisas, mi mamá supercatólica, no son unas personas ultraconservadoras, y siempre hubo unas ganas muy grandes de entender y eso a mí me parece muy valioso. Yo le tengo mucha gratitud al hecho de que así ellos no estuvieran de acuerdo, igual intentaban entender, sentar la conversación que no es nada fácil. Esa conversación con mis papás no fue fácil. Aún lo seguimos hablando. Hoy en día mis papás son los más orgullosos de Goodbye, quieren que se haga una gira internacional y todo. A la obra le ha ido tan bien que en octubre de este año vamos a tener otra temporada en el Teatro Delia Zapata.

Emmanuel Restrepo es uno de los actores prometedores de Colombia. | Foto: Lina Gasca

SEMANA: ¿Siente que su identidad sexual ha impactado en su trabajo?