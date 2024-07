“Me subí a la terraza”: Emmanuel Restrepo reveló que intentó saltar de un edificio para quitarse la vida

Emmanuel Restrepo, reconocido actor paisa que ha participado en exitosas producciones como La primera vez y Rigo, ha aumentado su popularidad en los últimos años, pues ha enamorado a millones de personas por medio de su talento y entrega por el teatro, el cine y la televisión.

Sin embargo, a través de una reciente entrevista con Los 40 Colombia, hizo una fuerte revelación sobre una desafortunada situación que vivió hace algunos años en medio de una profunda depresión.

El artista habló de su relación con Camila Jurado. | Foto: Instagram @emmanuelrestrepozapata

“Mi salud mental está muy bien, pero ha sido un tema que no siempre ha sido así y que me ha hecho hacerme muchas preguntas. Gracias a que no haya estado tan bien, este se ha convertido en un tema primordial en mi vida porque yo también pasé por una depresión en pandemia”.

Emmanuel Restrepo confesó que intentó suicidarse

En medio de la conversación con los host de la sección de Los impresentables, el actor reveló que ahora se enfoca en hablar de temas relacionados con la salud mental por un fuerte episodio que vivió al no saber el manejo adecuado que debía darle a algunas situaciones.

“Gracias a un intento de suicidio que tuve en pandemia, empecé a hablar con mi mejor amiga del tema y creamos una obra que se llama Good Bye, esa obra ha detonado muchas cosas, como empezar a hablar y a darle relevancia a la salud mental, tener conciencia, empezar a hablar del suicidio.

La Primera Mujer. (L to R) Francisca Estevez, Emmanuel Restrepo in La Primera Mujer. Cr. Courtesy of Netflix / Netflix ©2023 | Foto: Cortesía: Netflix Colombia

Emmanuel confesó que su obra es disfrutada por miles de personas que se han sentido identificadas con la situación, pues a pesar de que no se hable mucho del tema, sabe que hay muchas personas pasando por momentos similares.

”Siento que ahora nos caracterizan como la generación de cristal porque era un tema que antes no se hablaba porque la gente ni siquiera sabía que tenía depresión, y ahora poder ser conscientes de ello nos invita a hablar del tema”.

El día en el que Emmanuel Restrepo estuvo a punto de acabar con su vida

Luego de que los periodista del programa de radio, el cual se transmite simultáneamente a través del canal digital, el actor que se puso bajo la piel de Carmelo Rendón Barreneche, tomó la decisión de revelar detalles, por primera vez, del momento en el que estuvo a punto de tomar la decisión de ponerle punto final a su vida.

La Primera Vez Temporada 1. (L to R) Emmanuel Restrepo, Veronica Orozco, Santiago Alarcon in La Primera Vez Temporada 1. Cr Mauro Gonzalez/Netflix © 2022 | Foto: Netflix

“En la pandemia yo terminé una relación y estábamos en los peores días, en esos en los que no se podía salir, yo estaba muy mal. Ese día me fui a uno de los edificios de mis mejores amigos que era muy cerca a mi casa y al escondido, o sea, sin anunciarme, le dije al celador que iba a para donde mi amigo y en realidad, me subí a la terraza el edificio en la Caracas con 57 y alcancé a pararme en el borde, tengo la imagen de ver el Transmilenio pasando y ver allá abajo todo”.

Sin embargo, en ese momento, pensó en la reacción que tendría su madre y en que su amigo tendría que verlo tirado en el suelo y apreciar detalles de la fuerte escena, por lo que dio un paso atrás y se dio una nueva oportunidad.