“Aprovecho esos personajes para ser todo lo que no soy en la vida”: Emmanuel Restrepo, protagonista de ‘La primera vez’, de Netflix

En entrevista con SEMANA, el actor Emmanuel Restrepo, quien interpreta a Camilo Granados en la popular serie de Netflix, La primera vez, contó cómo fue su preparación para el personaje y las anécdotas que ha tenido luego de volverse reconocido en el país por su personaje.

La primera vez es una serie web colombiana de drama, romance y suspenso lanzada el 15 de febrero. Escrita por Dago García, producida por Caracol Televisión y distribuida por Netflix., la trama está ambientada en 1976, año en el que el personaje de Eva ingresa como la primera alumna al Colegio Distrital José María Root, una institución que solo era masculina.

Camilo Granados, personaje de la serie de Netflix - Foto: @laprimeravez_

“Ayer me pasó que salí y gritaron Camilo y yo volteé a mirar y pensé que era a mí, pero verdaderamente era que estaban llamando a alguien que se llamaba así”, empezó diciendo el actor quien dialogó con Diego Bonilla, periodista de SEMANA.

En medio de la entrevista, Emmanuel contó que fue muy afortunado en medio del casting porque duró mucho tiempo y no recibía una llamada; fue hasta el final, casi encima de empezar el proyecto, que lo llamaron debido a que estuvieron buscando un actor con un poco menos edad de la que él, pues actualmente tiene 30 años y Camilo Granados era un adolescente.

“Creo que fue un trabajo muy bien hecho desde vestuario hasta maquillaje para que me viera como un niño. Me decían: eres muy grande, te ves muy grande y siento que también vino todo un reto actoral para interpretar a un niño de 16 años”, sostuvo Emmanuel Restrepo.

El actor también se refirió a que este tipo de personajes lo ayudaron a potenciar su talento y “es el gran momento para actuar y huirle a esas inseguridades y a esos miedos. A mí me pasa, aprovecho esos personajes pa’ ser todo lo que no soy en la vida y poder potenciar todos esos miedos que tengo ahí cuando estoy en mi vida real”.

Esta serie colombiana ha tenido mucha acogida a nivel nacional e internacional, pues está muy cerca de las cifras de proyectos españoles y estadounidenses dentro de la plataforma, algo que el equipo no se imaginaba que lograrían tener.

“Yo no me lo imaginaba y es que a mí me pasan los dos primeros capítulos como para dar las entrevistas y me acuerdo que yo estaba inseguro, dije: esto no va a gustar, pero todo con respecto a mi trabajo porque estaba muy bien hecho”. Aseguró que nunca dimensionó que la serie se iba a convertir en lo que se convirtió. “Para mí es completamente como deslumbrante los alcances que tiene, las cifras y los lugares a donde llega”.

Francisca Estévez y Emmanuel Restrepo en la escena de la fiesta. - Foto: Netflix

Esta serie maneja temas como el machismo, el feminismo, la marihuana, temas políticos y la familia y, para Emmauel Restrepo, aunque estos problemas no estén desde lo explicito, se trata de mostrarlo desde otras perspectivas. “Cuando nosotros hayamos visto nuestros problemas desde todas las perspectivas posibles, yo creo que ahí vamos a poder avanzar y decir pasemos y repensemos”.

Además, aseguró que abordar estos temas del año 76 en la actualidad es importante porque siguen siendo debatibles. “Yo leía los capítulos y decía: no puede ser que desde ese año estemos luchando contra esto, no puede ser que aún sigamos con muchas cosas que deberían ser más fáciles de asumir como la homosexualidad de salir del clóset como Pabón y Salcedo que está ahí implícita y es un tema de aceptarnos como sociedad y reconocer las diferencias”.

Para finalizar, Emmanuel Restrepo habló un poco de su vida personal y contó que le gusta mucho cocinar, pero que por su trabajo cada vez tiene menos tiempo libre, aunque disfruta tener “matas y hablarles, además de montar bici porque es como una herencia de mi papá que fue ciclista profesional y tengo su bici heredada; es como el único deporte con el que tengo relación”.

Protagonista de 'La primera vez' - Foto: @emmanuelrestrepozapata

Respecto a la segunda temporada, el actor se refirió que ha recibido preguntas de los seguidores, pero que de verdad no sabe nada de lo que va a pasar. “Más allá de que no pueda decir, es que yo no sé”.

Esta es la entrevista completa del actor Emmanuel Restrepo en revista SEMANA: