Mujeres que inspiran: Flora Martínez debuta como directora de cine y busca contar historias que empoderen a las mujeres

Recordada eternamente como la bella sicaria Rosario Tijeras, Flora Martínez debuta como directora de cine este año para seguir abriéndoles paso a las mujeres en esta industria, que durante décadas ha sido dominada por hombres en su mayoría.

A la pantalla grande llegará con una historia alejada del narcotráfico, la violencia y los muertos con los que se ha contado el cine nacional durante décadas. Su película, dice, es “pura magia”. Y la asumió como “una deuda que tenía con el cine, después de haber hecho Rosario Tijeras, un personaje impresionante, pero me quedé atrapada en esa realidad”.

Flora quería romper con esa imagen de una vez por todas. De ahí que en el teatro, hace unos años, le haya apostado a proyectos inspirados en grandes mujeres como Frida Kahlo y Chavela Vargas.

Durante el conversatorio Talento Inclusivo: el nuevo liderazgo que nos empodera presentó las imágenes de su futura película, que verá la luz en octubre de este 2023. En ese espacio Flora narró cómo quiso salirse de los roles tradicionales del cine para retratar a una mujer sorda que cultiva cacao, no solo para visibilizar a las personas con discapacidad, sino el potencial cacaotero de Colombia.

La actriz no solo buscó cambiar la imagen de las mujeres, “que dejen de ser prostitutas, mujeres lindas o víctimas”, sino que también quiso romper estereotipos raciales y, sobre todo, desmarcarse de la narrativa de violencia y narcotráfico que por años inundó al cine colombiano. Para Martínez, Colombia es más que cocaína y esto debe ser mostrado en la gran pantalla, se debe pasar de hacer narco-cine para mostrar la paz y la belleza de esta tierra, según sus palabras.

Flora conversó en exclusiva con SEMANA y expresó su visión sobre la industria, el rol de la mujer y cómo avanza el país en el propósito de encontrar la igualdad de género.

Flora Martínez, en el conversatorio de nBC - Foto: Cortesía de nBC

SEMANA: ¿Cómo ve la representación femenina en el cine?

Flora Martínez (F.M.): Cada vez más se empiezan a ver más mujeres directoras. Básicamente siento que la dirección es el punto de vista, y que nuestro punto de vista femenino es importante y aporta también a la historia. Cada vez más se abren más papeles interesantes para la mujer. Pero creo que hay un gran trabajo para realizar, y que es deber de nosotras, las comunicadoras, empezar a cambiar las cosas.

SEMANA: ¿Cómo ayuda Flora Martínez como directora a cambiar las cosas?

F.M,: A romper estereotipos, buscar diferentes miradas y a sumarme al grupo de mujeres directoras que quieren llegar lejos. A empoderar a las mujeres y demostrar que también podemos. Por ejemplo, con mi protagonista, les doy voz a mujeres que no se representan siempre, pero la enfoco de otra manera. Ella tiene una discapacidad auditiva, y aún así la película no ve esto como una tragedia sino como una parte de ella.

SEMANA: En esta temporada de premiaciones casi no hay mujeres nominadas a mejor directora, ¿Cómo cree que esto se puede solucionar a futuro?

Hay tanta necesidad de mujeres directoras, pero va a tomar tiempo, como todo. Lo único que podemos hacer para ganar esa batalla es que seamos más y contemos grandes historias. Es la única manera, porque creo que no puede ser una batalla de sexos, de números y de estadísticas. Ese lugar nos lo tenemos que ganar y tenemos todo para hacerlo.

SEMANA: Durante esta nueva etapa de su carrera, ¿alguna vez se sintió discriminada por ser mujer?

F.M: Creo que no lo he permitido, pero efectivamente al ser una nueva directora muchas personas, muchos hombres, con los cuales trabajé me subestimaron, o me miraron por encima del hombro. Obvio no me lo dijeron de frente, pero yo lo sé, yo sentí esa segregación.

SEMANA: ¿Cuál fue el mayor obstáculo que enfrentó al dirigir por primera vez?

F.M.: Es durísimo, hay mil problemas que solucionar, es mucho el manejo del tiempo, controlarlo, y voy a ser honesta: no creí que tenía esa capacidad. Soy una persona emocionalmente dispersa y muy imaginativa, pero igual pude lograr hacer la matemática de hacer ciertos minutos al día, y entonces lo encontré apasionante.

Flora Martínez con el chocolatero experto, que le enseñó todo sobre el cacao para su película, en el conversatorio de nBC, Talento Inclusivo Foto: cortesía de nBC - Foto: Cortesía de nBC

SEMANA: Su protagonista es la primera con una discapacidad auditiva en Latinoamérica, ¿por qué eligió este personaje?, ¿cuál es la historia detrás de ella?

F.M.: Yo sí creo que los personajes lo eligen a uno, y ella solo llegó mientras pensaba en cómo hacer las cosas de otra manera. Yo, como espectadora, agradezco cuando me muestran las cosas desde un lugar donde no las veo en la vida normal y logré hacer eso en ciertas partes de la película. Y sobre todo logré empoderar a una mujer con una discapacidad auditiva, y además volverla la protagonista de una película y eso creo que ya en sí es algo maravilloso.

SEMANA: Además de dirigir, usted actúa como protagonista, ¿cómo fue interpretar a alguien con discapacidad auditiva?

F.M.: Me pareció un mundo absolutamente fascinante, como ella es la protagonista hay que hacerlo a cuentagotas, pero uno de los retos que nos propusimos es que las personas con discapacidad auditiva puedan ver la película y entenderla, y creo que eso también lo logramos.

Conversatorio: Talento Inclusivo de nBC dónde participó Flora Martínez - Foto: Cortesía de nBC

SEMANA: ¿Qué hay del protagonista masculino?, este también es un personaje que se sale del statu quo del cine…

F.M.: En una película que me ofrecieron hace poco me decían: “Mira entonces el hombre afro, él es un violador”, y yo decía, “no, no podemos seguir así, me niego a seguir contando esa historia”. Entonces pensé, ¿qué tal si el hombre afro es el estrato seis, el héroe, el George Clooney? Creo que hay que realmente esforzarnos en cambiar esos estereotipos que ya no los metieron tanto en la cabeza.

SEMANA: Flora, para terminar, ¿cómo espera que el público reciba su película?

F.M.: Mi invitación es a que vean esta bomba de amor que preparamos para ustedes, que habla de temas como el perdón, como la telepatía, como la magia —tiene realismo mágico también, ojo—. Y nada, dénle una oportunidad a la apuesta de esta mujer que han conocido solamente como actriz. Así que, por favor vengan y espero con ansias sus comentarios y su visión.