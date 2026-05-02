“El feminismo me gusta”: Sara Pinzón expone sus razones y habla de las relaciones sentimentales de hoy

La actriz Sara Pinzón estuvo en el podcast Sin Filtro en SEMANA, hablando sobre su carrera artística, su evolución en la televisión, la manera en que se estrenó en la actuación y muchos temas más.

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La joven de 23 años ya cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la televisión y su carrera se ha hecho más visible con la serie ‘La Primera vez’, donde interpreta a Luisa.

Durante la conversación fijó su postura sobre el feminismo, uno de los temas que tantas pasiones genera en el país. La actriz aseguró que se considera feminista y que cada día busca aprender más sobre el tema para transmitir el mensaje a otras mujeres.

“Me gusta, estoy empapada del tema y estoy rodeada por lo que es acorde a mis pensamientos”, dijo.

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Incluso, aseguró que todos los días trata de transmitir sus conocimientos sobre ese tema a las personas cercanas, aunque cree que todas las mujeres deberían ser feministas.

“Mi objetivo es, ojalá fuera volver a todas las mujeres feministas, que todo mi circulo social lo fuera. A mi mamá, a mi abuelita, a la mejor amiga de mi mamá. A veces escucho comentarios raros y me gusta explicarles que estamos en épocas diferentes”, manifestó.

Agregó: “Las mujeres estamos de primeras, debemos pensar más en nosotras, apoyarnos y no criticar todo lo que hacemos. Debemos crecer porque somos valiosas y necesarias”.

Por su juventud, reconoce que le falta por aprender todo lo relacionado con el feminismo, pero que es un tema que la apasiona.

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“Trato de aprender todos los días sobre el tema, no sé Colombia qué tan feminista sea, pero hay que investigar y conocer el tema a fondo”.

Sobre las relaciones de los jóvenes hoy en día, señaló que las cosas han cambiado y que cree que en el momento el tema se divide en grupos, pero que el papel de las mujeres es totalmente relevante.

“Hay grupos donde las mujeres prefieren relacionas machistas, hay grupos donde hay relaciones abiertas y ella es muy feminista. Hay de todo un poco, pero siento que las mujeres tenemos más autoridad y tomamos decisiones de fondo sin problema alguno”, narró.

Diego Bonilla y Sara Pinzón en Sin Filtro en SEMANA. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

La serie de Netflix ‘La primera vez’ sigue cosechando éxitos y rápidamente se ha consolidado como la más vista en todas sus temporadas. Su historia atrapó a la audiencia que se ha sentido identificada por los diferentes temas que toca allí.

Se lanzó en 2023 y fue una de las más comentadas en el momento. Una producción del reconocido cineasta y productor Dago García, ambientada en Bogotá en los años 70; su eje central son los cambios sociales, tensiones políticas, tabúes de la época, el amor y nuevas experiencias.

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