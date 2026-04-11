¿Jóvenes ya no quieren tener hijos? Sara Pinzón, de ‘La primera vez’, respondió y dijo si quiere ser mamá

La serie de Netflix ‘La primera vez’ sigue cosechando éxitos y rápidamente se ha consolidado como la más vista en todas sus temporadas. Su historia atrapó a la audiencia que se ha sentido identificada por los diferentes temas que toca allí.

Se lanzó en 2023 y fue una de las más comentadas en el momento. Una producción del reconocido cineasta y productor Dago García, ambientada en Bogotá en los años 70; su eje central son los cambios sociales, tensiones políticas, tabúes de la época, el amor y nuevas experiencias.

Las anécdotas que aparecen en la serie están inspiradas en algunas vivencias personales del director colombiano, como el momento en el que comenzaron a abrirse los colegios mixtos en el país.

Sin Filtro con Sara Pinzón, ‘Luisa’ en la serie ‘La primera vez’ de Netflix

Por esa razón, Sara Pinzón, actriz bogotana de 23 años, y que interpreta a ‘Luisa’ en la serie, estuvo en el podcast Sin Filtro en SEMANA, hablando sobre su ingreso al mundo de la televisión, la trayectoria en el medio y los proyectos que tiene a futuro.

Sin embargo, habló sobre algo que en las redes sociales se comenta y es el embarazo adolescente, tema del que se habla en la serie y que ella tuvo que interpretar a través de su personaje.

‘Luisa’, siendo menor de edad, resulta embarazada y tiene problemas para continuar en el colegio. Por ello, Sara Pinzón asegura que su personaje le cambió la percepción frente al tema de la maternidad.

“Fue muy lindo ese proceso porque me hizo replantear la visión que tenía sobre la maternidad ya que la Sara de 18 0 19 años pensaba que quedara en embarazo sería muy malo para la vida, pero mi papel de Luisa me enseñó que no es así y que quedar en embarazo no es malo y cada mujer toma la decisión".

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Como cada actor o actriz hace un estudio a fondo de los personajes que interpretarán, Sara hizo lo propio e investigó bastante sobre el tema del embarazo adolescente.

“Puede existir una red de apoyo que les ayude a seguir adelante, fue una experiencia muy linda porque nunca había cargado a un bebé tan chiquito y en la serie viví cosas que jamás había hecho y eso me hizo cambiar una percepción”.

Diego Bonilla y Sara Pinzón en Sin Filtro en SEMANA. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Agregó: “El concepto de la maternidad me cambió, investigué mucho y conocí mujeres que fueron madre muy jóvenes y que se sintieron identificadas con mi papel de Luisa. Es una realidad que se presenta".

Por esa razón, Sara respondió si quiere ser madre, aunque todavía es muy joven. “Quiero ser madre, pero pronto no. Tal vez en algunos años, quiero estudiar, viajar, conocer y posteriormente tomaré una decisión. Hay días en los que digo que quiero ser mamá, pero en otros no. Así que después de los 30 años lo pensaré”.

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Actualmente la actriz tiene novio, Fernando, un fotógrafo con el que se conoció hace un par de años y con quien está compartiendo diferentes proyectos de vida, pero tiene claro que el embarazo lo espera en unos 7 o 8 años. “Mi novio tampoco sabe, aunque a veces hablamos y pensamos que será más adelante. Ese momento llegará”.

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