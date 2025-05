En una época en la que los servicios de streaming rompen con facilidad el corazón, apagando series luego de una o dos temporadas, La primera vez se convierte en la primera producción original de Netflix en Colombia en llegar a un tercer ciclo, que se estrena el 4 de junio.

Contra la corriente y los tiempos, esta serie, que habla de la juventud en los setenta, pero no solo se dirige a los jóvenes, se abrió paso entre audiencias de Colombia y el mundo para convertirse en la primera franquicia del papá del streaming en el país. Así, una siguiente temporada es factible, y eso debe alegrar a sus seguidores, pero primero va la primaria o, en el caso de esta serie, el bachillerato, que hay que terminar para darle paso a la universidad. Eso sucede precisamente en esta icónica tercera temporada de estreno para los personajes.

El hito es raro, pues no había sucedido, pero deja de sorprender cuando se piensa en su gestor, Dago García. El guionista, cuyo ojo timonea mucho de lo que hace Caracol TV, cuyas películas suelen llevar a un público apático a las salas y cuyo apoyo para nuevos filmes y nuevos directores es crucial, parece tener el pulso de la colombianidad. Esta producción prueba que en ella hay mucho de universal. Sobre La primera vez, esto nos dijo.

SEMANA: Primera serie franquicia colombiana de Netflix. ¿Qué significa?

DAGO GARCÍA: Que sea la primera vez que Netflix tiene una tercera temporada colombiana y se llame a esta una serie franquicia prueba que el trabajo se ha hecho bien, que hemos creado grandes personajes. Generalmente, en las historias audiovisuales hay historias y personajes con una relación superdependiente: los personajes viven en la historia, y la historia vive en los personajes. Lo que permite crear personajes muy sólidos, que no agotan sus posibilidades en una sola anécdota, es crear más entregas de la historia. Esos mismos personajes pueden trasladarse a otro tiempo, y por su fortaleza, encanto y profundidad nos permiten hacer mucho más de lo que inicialmente se les había diseñado. Lograr eso es un trabajo conjunto entre quien propone el personaje (el escritor), quien interpreta el personaje (el actor) y quien dirige el personaje (el director). Convertirse en franquicia significa que estos equipos han hecho un buen trabajo en crear personajes llenos de vida.

SEMANA: Tiene un camino larguísimo en cine y televisión. ¿Qué tan alto se clasifica La primera vez en los orgullos de su carrera? Difícil que haya un proyecto tan personal.

D.G.: Sí, es el proyecto más personal de todos. Normalmente, los guionistas siempre ponemos algo de nosotros en lo que hacemos, les prestamos algo de nosotros a los personajes, y a partir de ahí construimos ficciones. Unas se alejan más del referente, otras se acercan más, pero esta historia es bastante cercana a mis propias experiencias, a mi época en el colegio y mi paso a la universidad. Hay cosas retratadas directamente, y eso es bastante particular, porque, generalmente, la vida de uno no es tan interesante como para convertirla en dramaturgia. Pero, en esta ocasión, de la mano de los actores que interpretan otros compañeros míos, que reconozco ahí, logramos crear personajes más interesantes que los referentes reales. Logramos esto.

SEMANA: Esta historia que nace de usted, muy local, toca fibras universales. ¿Cómo lo explica?

D.G.: Por un lado, todo el mundo ha tenido una experiencia escolar de cualquier nivel, todos hemos sido parte de un curso. Y esa experiencia compartida crea un primer nivel de identificación. En segundo lugar, creo que han sido importantes las referencias a hechos históricos reales. Estas han enmarcado las anécdotas y la historia de los personajes en un contexto muy reconocible de eventos que ocurrieron en Colombia. Es increíble, pero cuando hablo con los muchachos, los actores, que son muy jóvenes, me doy cuenta de que ellos hasta ahora están conociendo ciertas cosas de nuestra historia y se han interesado en ellas gracias a la serie. Otro diferencial también viene de la recurrencia a la literatura. Esa relación que tiene la serie entre los libros a los que se refieren Eva y otros personajes y su relación con la trama le dan un atractivo adicional a la serie. Y el público siempre disfruta de las historias de amor y de superación.

SEMANA: Las mujeres en esta serie presentan un camino, una liberación. ¿Quién las inspiró y qué gratificaciones le deja ver estas interpretaciones?

D.G.: ¡Algo muy de la época! A mediados de los setenta y a comienzos de los ochenta en Colombia, hubo un despertar de sentimientos feministas y una revaloración del rol de las mujeres en la dinámica social; esa deuda que la historia y la cultura han tenido con las mujeres. Yo tuve la fortuna de tener referentes muy cercanos. Mis tías del lado materno eran un poquito ‘Evas’. Y mi mamá y mi abuela también. Mis apellidos son García Granados, y las mujeres Granados de mi familia, e incluso mi abuela García, eran mujeres adelantadas a su época. Muy inquietas por temas políticos, por temas laborales, muy sui géneris en sus relaciones. Yo tuve como esos referentes cercanos en las mujeres que me rodearon en mi vida familiar.

Y sobre Eva, en realidad se llamaba María. Fue un personaje que estuvo en el colegio solamente un año, cuando hicimos quinto. No tenía este vuelo intelectual que tiene Eva, pero sí fue una chica que, primero, no se intimidó de estar sola en un colegio con 500 hombres; y, segundo, supo integrarse sin perder su carácter de mujer. Para casi toda nuestra generación de compañeros, ella fue el descubrimiento de lo femenino, porque hasta ese momento uno podía conocer mujeres por las profesoras, las hermanas, las tías y las mamás. Era muy raro que los hombres tuviéramos amigas. La serie refleja mucho ese momento en que toda una generación descubrió lo femenino, en un momento en que en Colombia empezó a darse, porque no sé si la palabra es empoderamiento, esa visibilidad de las mujeres.

SEMANA: Es potente ver esa voluntad manifestándose.

D.G.: Eso también se reflejó luego en nuestras telenovelas. Las telenovelas colombianas se diferencian de las mexicanas, venezolanas e incluso brasileñas porque casi que desde el principio nuestras heroínas han tenido una vida laboral, una épica laboral propia. Nuestras heroínas siempre han trabajado. No han sido el mito cenicienta, no se sientan a esperar a que el príncipe azul llegue y las rescate.

Son mujeres proactivas, y eso lo refleja muy bien la serie, no solamente con Eva, también con Luisa, con la señora Ana, con la rectora del colegio. Todas son proactivas. Deciden tomar el rumbo de sus vidas en sus manos y lo sacan adelante, enfrentando una sociedad que (todavía hoy) conserva rasgos machistas.

SEMANA: En esta temporada aborda el servicio militar, una conversación complicada en ese momento, quizá más complicada hoy. Su serie trata temas de los setenta, pero que le hablan al presente.

D.G.: Es cierto. Y hay muchas cosas. Está el sistema de evaluación de la educación secundaria, el ‘Icfes’; el servicio militar, la inclusión de los homosexuales en las dinámicas sociales, la prensa. Hay muchos temas alrededor de la serie que no han terminado de superarse. Es increíble que, a pesar de que la serie ocurre en los años setenta e inicios de los ochenta, le hable de una manera muy cercana a la gente de hoy. Los temas siguen en la agenda pública.

SEMANA: Amigos suyos inspiran personajes con la serie... ¿Le dan reacciones? ¿Tienen alguna influencia en la escritura?

D.G.: No, ellos tienen sus vidas profesionales por otro lado. Pero en el lanzamiento de la segunda temporada, Netflix hizo una cosa muy chévere: invitó a esos amigos, en los cuales se inspira la serie.

Y pasa que lo que se ve en pantalla no es un reflejo directo de ellos. Yo me sigo viendo con ellos constantemente. Seguimos siendo un parche de amigos que nos reunimos cada tanto y tenemos contacto. Y se ríen, les parece chistoso. Alguno me reclama alguna cosa, pero entienden perfectamente que cuando se ficciona se parte de un personaje y se elabora un carácter nuevo. Yo siempre les digo: “Miren, esos personajes son una negociación entre lo que ustedes fueron, lo que yo recuerdo y lo que me hubiera gustado que fueran”, y lo aceptan bien. Son fans de la serie y a sus familias también les parece chistosísimo que en televisión haya un personaje inspirado en su papá...

SEMANA: La serie es muchas cosas, película de colegio, de crecer, de amor, road movie. ¿Qué disfruta escribir más y qué le cuesta más trabajo?

D.G.: Normalmente, a la mayoría de los escritores nos cuestan trabajo las escenas de amor, porque las palabras de amor sacadas del contexto pueden sonar a veces ridículas, forzadas, qué sé yo... Y cuando uno escribe escenas de amor al frente de un computador, no está en la circunstancia. Escribir escenas de amor que conmuevan es todo un arte y una gran dificultad.

Y, quizás, lo que mejor se me da, en el proceso de trabajo, es acudir al humor. Sigo teniendo una veta de humor. Cuando escribo las escenas de José, me fluyen y se me dificultan menos que cuando tengo que hacer una escena romántica.

SEMANA: Hay todo un universo de libros y podcasts y playlist, pero nos interesa preguntarle sobre las conversaciones que cree ha disparado esta serie...

D.G.: En algún momento, yo le decía a una ejecutiva de Netflix que esta es la primera serie que hace sentir a mis tías feministas orgullosas de mí. Son interesantes las conversaciones al interior de la familia y entre mis compañeros de trabajo. Y he recibido opiniones buenas de gente que me ha escrito para decirme, “Oiga, me gustó mucho su serie”, como Ricardo Silva Romero o Juan David Correa, por ejemplo. De hecho, la Secretaría de Educación del Distrito sacó una publicación basada en frases dichas por Eva. Penguin Random House hizo tres podcasts. Y ver cómo la serie ha llamado la atención, no solamente del público habitual de la televisión, sino de personas influyentes en la agenda cultural y política ha sido sorpresivo. Uno no espera ni busca esas cosas, suceden.

SEMANA: Janet, un personaje con síndrome de Down, le da una sensibilidad distinta a la serie. Cuéntenos de ella.

D.G.: Janet es también una referencia directa. Yo tengo una sobrina, que es la actriz que hace de Janet. Soy su padrino de bautismo. Así que he estado muy cercano a lo que implica tener una niña Down en una familia. Mi hermano, su papá, es mi fuente de consulta. Cuando escribo las escenas de Janet, o que tienen que ver con ella, se las mando a mi hermano. Gracias a su acompañamiento hemos sacado adelante ese personaje, con cosas muy reales que él me cuenta de lo que sucede con mi sobrina. Y ella también ha estudiado actuación. Lo ha hecho maravillosamente.

SEMANA: La serie también es una clase de historia, de cine, de literatura. Si le tocara escoger un par de referencias, ¿cuáles consideraría esenciales?

D.G.: Es difícil escoger, pero hay una secuencia que me parece que los directores y los actores resolvieron muy bien: cuando van al teatro y ven un fragmento de Guadalupe años sin cuenta, un fragmento de I Took Panamá y un fragmento de El monte calvo, que son obras del Teatro La Candelaria, del TPB y del Teatro Libre de Bogotá. Se supone que están en un festival de teatro, y el off dice que en esas obras de teatro aprendieron más sobre la historia de Colombia de lo que aprendieron en el colegio.

Esa secuencia va en el espíritu de la serie, en el que la educación se complementa por fuera de las aulas. La educación no es responsabilidad exclusiva de las aulas y de los profesores. La vida misma a veces ofrece oportunidades para complementarla, y uno verá si las aprovecha o no. Y este grupo de muchachos, por azares del destino, han logrado encontrar esas experiencias, las han aprovechado y han completado su proceso educativo en estos escenarios.

La secuencia del teatro no solamente me gusta no solo por cómo quedó resuelta, refleja el espíritu de la serie

SEMANA: Cuéntenos sobre Manosalva, ¡editor de periódico que usted interpreta!

D.G.: Fue un accidente. Cuando íbamos a empezar a producir, el actor que en las dos primeras temporadas hizo de director del periódico, nos contó que estaba en España, en un proceso para adquirir la ciudadanía, y no podía viajar. Entonces la productora Mai Páramo me dijo, “Dago, tenemos este problema. ¿Por qué no lo hace usted?”.

Y me llamó la atención. Yo en los noventas actué en dos series, como un experimento. Ya era guionista, pero tuve la oportunidad de hacer dos personajes para acercarme a la experiencia de la actuación, porque hay ciertos problemas de dramaturgia que es muy difícil resolver frente al computador. Y, a veces, la experiencia de la puesta en escena los ayuda a resolver.

Yo tenía esa inquietud (que me había sembrado Jean-Claude Carrière, un guionista que vino a dar un taller en Colombia en los noventas) y la productora sabía de ese pasado. Y sin tiempo para hacer un casting, le pareció proponérmelo. Le dije, “Okey”, y modificamos la primera escena, donde en la voz en off decía que el antiguo director se había ido y lo había reemplazado Manosalva. ¡Lo que hice fue un reemplazo realmente!

SEMANA: Sin usted no hay una película como El abrazo de la Serpiente. ¿Qué está apoyando estos días?

D.G.: Precisamente, ahorita se va a estrenar un documental que se llama La salsa vive, hecho por Juan Carvajal, que tiene nuestro apoyo. Y hay una película de Rubén Mendoza, que él está haciendo durante mucho tiempo (tiene que ver con eso). Y también estamos ahí en la jugada con Rubén. Y en la medida de lo posible seguimos apostándole a cineastas que nos gustan, que tienen otra vocación diferente a la vocación comercial con la que trabajamos nosotros. En ese momento el cine vive un momento muy complejo. La asistencia al cine se ha reducido y nosotros también somos víctimas de eso. Cuando nos va muy bien apoyamos mucho, cuando no nos va tan bien tenemos que reducir el apoyo. Pero la idea es que, si se presentan oportunidades, seguiremos apostando a este tipo de experiencias cinematográficas.

SEMANA: ¿Qué historia le falta por contar? ¿La qué está trabajando ahora?