‘El paseo 8′: así será la nueva entrega de la tradicional película colombiana decembrina

La tradición del cine colombiano vuelve a las pantallas con El Paseo 8: La Luna de Hiel, la nueva entrega producida por el libretista, director y productor Dago García, creador de una de las franquicias más tradicionales del país.

Bajo la dirección de Felipe Martínez, es una historia de humor, enredos familiares y situaciones al límite. Distribuida por Cine Colombia, la película llega, como es costumbre, el 25 de diciembre.

La historia de ‘El Paseo 8: La Luna de Hiel’

La película inicia cuando Rosa y Pierre, una pareja que se enamora en París, deciden viajar a Colombia para celebrar su matrimonio e iniciar una romántica luna de miel. Sin embargo, lo que parecía un viaje perfecto cambia por completo cuando ambos presentan a sus familias, quienes esconden un secreto que pondrá en riesgo la esperada boda.

Daniela Tapia, actriz cubana que estará en El Paseo 8 | Foto: Foto suministrada a SEMANA

A partir de ese momento, los suegros harán lo imposible para impedir que el matrimonio se consume, desatando una cadena de circunstancias absurdas, conflictos, malentendidos y momentos hilarantes.

En medio del caos y de manera irónica, Choco, el perro, demuestra ser el único sensato de este paseo. Será Choco, el integrante más querido de la familia, el encargado de narrar todo lo que ocurre en esta historia. Un perro narrará la octava entrega de esta película.

El tráiler de la película:

El Paseo 8: La Luna de Hiel es una producción de Dago García Producciones con el apoyo de Caracol Televisión. Cuenta con un reparto encabezado por Variel Sánchez y Maya Zapata. Y junto a ellos estarán los colombianos Victoria Ortiz, Constanza Hernández, la cubana Daniela Tapia y los mexicanos Erick Cañete y Fernando Memije.

Los protagonistas de El Paseo 8, de Caracol Televisión | Foto: Foto suministrada a SEMANA