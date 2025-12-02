Suscribirse

CINE

‘El paseo 8′: así será la nueva entrega de la tradicional película colombiana decembrina

‘El Paseo 8: La Luna de Hiel’ es una producción de Dago García Producciones con el apoyo de Caracol Televisión y estará en cines el 25 de diciembre de 2025.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 7:30 p. m.
El reparto de 'El paseo 8', encabezado por Variel Sánchez y Maya Zapata. Y junto a ellos estarán los colombianos Victoria Ortiz, Constanza Hernández, la cubana Daniela Tapia y los mexicanos Erick Cañete y Fernando Memije
El reparto de 'El paseo 8', encabezado por Variel Sánchez y Maya Zapata. Y junto a ellos estarán los colombianos Victoria Ortiz, Constanza Hernández, la cubana Daniela Tapia y los mexicanos Erick Cañete y Fernando Memije | Foto: Foto suministrada a SEMANA

La tradición del cine colombiano vuelve a las pantallas con El Paseo 8: La Luna de Hiel, la nueva entrega producida por el libretista, director y productor Dago García, creador de una de las franquicias más tradicionales del país.

Contexto: Las caravanas navideñas de Coca Cola: fechas y horarios de su paso por Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga

Bajo la dirección de Felipe Martínez, es una historia de humor, enredos familiares y situaciones al límite. Distribuida por Cine Colombia, la película llega, como es costumbre, el 25 de diciembre.

La historia de ‘El Paseo 8: La Luna de Hiel’

La película inicia cuando Rosa y Pierre, una pareja que se enamora en París, deciden viajar a Colombia para celebrar su matrimonio e iniciar una romántica luna de miel. Sin embargo, lo que parecía un viaje perfecto cambia por completo cuando ambos presentan a sus familias, quienes esconden un secreto que pondrá en riesgo la esperada boda.

Daniela Tapia, actriz cubana que estará en El Paseo 8
Daniela Tapia, actriz cubana que estará en El Paseo 8 | Foto: Foto suministrada a SEMANA

A partir de ese momento, los suegros harán lo imposible para impedir que el matrimonio se consume, desatando una cadena de circunstancias absurdas, conflictos, malentendidos y momentos hilarantes.

En medio del caos y de manera irónica, Choco, el perro, demuestra ser el único sensato de este paseo. Será Choco, el integrante más querido de la familia, el encargado de narrar todo lo que ocurre en esta historia. Un perro narrará la octava entrega de esta película.

El tráiler de la película:

EL PASEO 8 -Tráiler Oficial-

El Paseo 8: La Luna de Hiel es una producción de Dago García Producciones con el apoyo de Caracol Televisión. Cuenta con un reparto encabezado por Variel Sánchez y Maya Zapata. Y junto a ellos estarán los colombianos Victoria Ortiz, Constanza Hernández, la cubana Daniela Tapia y los mexicanos Erick Cañete y Fernando Memije.

Los protagonistas de El Paseo 8, de Caracol Televisión
Los protagonistas de El Paseo 8, de Caracol Televisión | Foto: Foto suministrada a SEMANA

Además, la película cuenta con la participación especial del actor colombiano Christian Tappan, quien interpreta la voz de Choco, uno de los personajes centrales de la historia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Ni Grinch se atrevió a tanto”: Fico Gutiérrez denuncia que delincuentes robaron el cable en seis puntos clave del alumbrado navideño de Medellín

2. Qué canal pasa Unión Berlín vs. Bayern Múnich con Luis Díaz por la Copa de Alemania

3. Tragedia en Barranquilla por muerte de reconocida chef tras caer desde un octavo piso: “La forma en la que te despediste”

4. Kristi Noem pretende ampliar el “veto de viajes” para países que “están inundando EE. UU. con asesinos y sanguijuelas”

5. Puede mover sus influencias con personas en el Gobierno: fiscal justifica medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NavidadCine ColombiaDago García

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.