Las caravanas navideñas de Coca Cola: fechas y horarios de su paso por Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga

La compañía roja volverá a desfilar con con famosos vehículos y así podrá ser observado en estas cuatro ciudades.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 8:42 p. m.
Los camiones navideños de Coca Cola
Los camiones navideños de Coca Cola | Foto: Foto suministrada a SEMANA

Coca-Cola dará inicio a la temporada más esperada del año con el regreso de sus emblemáticas Caravanas de Navidad, una experiencia que este año iluminará Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla.

La Navidad Coca-Cola comenzará oficialmente el 6 de diciembre en Bogotá, con un evento de apertura en Salitre Mágico. Será una celebración llena de luces, música, invitados especiales y el recorrido inaugural de la Caravana Coca-Cola.

A partir del 8 de diciembre, así serán las rutas de las caravanas:

Bogotá (8 de diciembre)

La caravana inicia a las 6:30 p.m. en el Parque El Tunal, recorre vías como la Cra. 24 sur, la Calle 48B Sur, la Av. Ciudad de Villavicencio y la Av. Boyacá y finaliza hacia las 9:30 p.m. en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, ubicado en la calle 170 con Boyacá.

Medellín (11 de diciembre)

El recorrido comienza a las 6:30 p.m. en Viva Envigado, avanza por la Av. El Poblado, la Milla de Oro y el Parque El Poblado y culmina a las 9:30 p.m. en Parques del Río.

Bucaramanga (14 de diciembre)

La caravana parte a las 6:30 p.m. del Centro Comercial Parque Caracolí, sigue por sectores como Provenza, la Av. Floridablanca, la Cra. 27, la Cra. 33 y la Calle 14, y llega a las 9:30 p.m. al Estadio Américo Montanini.

Barranquilla (18 de diciembre)

El recorrido inicia a las 6:30 p.m. en el Parque Prudencio Padilla, continúa por la Calle 98, la Cra. 51B, la Calle 72 y la Vía 40, y finaliza hacia las 9:30 p.m. en Puerta de Oro.

Foto de referencia de los camiones navideños de Coca Cola
Foto de referencia de los camiones navideños de Coca Cola | Foto: Foto suministrada a SEMANA

Las caravanas navideñas de Coca-Cola, tradición que despierta nostalgia alrededor del mundo, regresan al país con una versión renovada que busca refrescar el espíritu navideño y acercar a las comunidades a la alegría de compartir.

Este año, los colombianos podrán disfrutar también de “Nico, el ayudante navideño Coca-Cola”, un asistente en WhatsApp impulsado por inteligencia artificial que permitirá conocer horarios y trayectos de las caravanas, así como acceder a “Mi Papel Mágico”, una experiencia digital para crear papeles de regalo personalizados.

