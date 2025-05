Investigando sobre la participación colombiana en esta edición que viene de terminar del Festival de Cannes cruzamos caminos con Angello Faccini . El fotógrafo iba a Cannes 2025, no como parte de una producción colombiana, sí representando La misteriosa mirada del flamenco , la ópera prima del chileno Diego Céspedes, que terminó por llevarse el Grand Prix en Un Certain Regard . En esa categoría también se llevó el Premio del jurado la película colombiana Un poeta , de Simón Mesa Soto.

A partir de aquí como que ocurre que el sida, si bien en ese momento no entendemos que es el sida, se empieza a esparcir. La gente se empieza a morir en el pueblo y creen que es una enfermedad que se transmite a través de la mirada de los trans. Entonces, el camino de la joven es descubrir si este mito es verdad o no. Y la peli entra en una dimensión de realismo mágico (es mejor no usar esa expresión, pero es una manera de entenderlo), donde ella intenta descubrir la verdad. Y a partir de aquí hay subtramas y cosas que ocurren en la historia.

Sobre todo, su primer corto me impactó: la forma de narrar el mundo, el juego del fuera de campo. Vi un montón de cosas a nivel de lenguaje y de historias que me interesaban. Entonces me embarqué en el proyecto. En ese momento estaba rodando una película en Colombia y me fui a Chile, a emprender ese viaje de la peli, uno bastante intenso.