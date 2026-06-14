Murió Flor Vargas, famosa actriz de ‘Los Victorinos’, a los 98 años; la despidieron con sentido mensaje

La televisión colombiana está de luto tras conocerse el fallecimiento de Flor Vargas, actriz que durante décadas formó parte de algunas de las producciones más emblemáticas del país y dejó una huella imborrable en la radio, el teatro y la pantalla chica.

Murió Marlore Anwandter, creadora de los ‘Canticuentos’, de ‘Sammy el heladero’ y canciones que musicalizaron la infancia de los colombianos

La noticia fue confirmada este sábado 13 de junio de 2026 por Actores Sociedad Colombiana de Gestión, entidad que, a través de sus redes sociales, rindió homenaje a la trayectoria de la artista, considerada una de las pioneras de la televisión nacional.

“Despedimos con profunda tristeza a nuestra querida Flor Vargas, verdadera pionera de la radio, el teatro y la televisión colombiana”, expresó la organización.

En el mismo mensaje agregó: “El arte nacional le dice adiós a una maestra cuya inquebrantable calidad humana y valentía superaban cualquier escenario. Flor, tu voz y tu legado actoral vivirán por siempre. Descansa en paz”.

Una vida dedicada a la actuación

A lo largo de su carrera, Vargas participó en numerosas producciones que marcaron a distintas generaciones de televidentes. Entre sus trabajos más recordados se encuentran Los Victorinos, La saga, negocio de familia, El capo, En los tacones de Eva, Pero sigo siendo el rey y Aquí no hay quien viva, entre otras producciones que consolidaron su nombre dentro de la industria audiovisual colombiana.

Flor Vargas, actriz colombiana. Foto: Bravíssimo

Su trayectoria artística se extendió durante varias décadas, convirtiéndola en una de las actrices más reconocidas del país. Gracias a su versatilidad interpretativa, hizo parte de destacados proyectos en televisión, cine y teatro, construyendo un legado que sirvió de inspiración para nuevas generaciones de artistas.

Sin embargo, los últimos años de su vida estuvieron marcados por circunstancias muy diferentes a las que vivió durante su etapa de mayor reconocimiento. Con más de 90 años, la actriz afrontaba una compleja situación económica y permanecía en su apartamento bajo el cuidado de una persona encargada de asistirla en sus necesidades diarias.

En varias ocasiones, allegados y miembros del sector artístico hicieron llamados para brindarle apoyo ante las dificultades que enfrentaba.

En una entrevista concedida al programa Bravíssimo, la mujer reveló que atravesaba serios problemas de salud y movilidad. Según relató, tenía dificultades para caminar y había sufrido varias caídas que afectaron considerablemente su calidad de vida.

Como consecuencia de estas complicaciones, ya no podía realizar por sí sola actividades básicas como bañarse. Además, aseguró que las terapias proporcionadas por la EPS resultaban insuficientes y esporádicas, pese a la necesidad de recibir un seguimiento constante para evaluar su evolución y avanzar en su proceso de rehabilitación.