Hija de Juana Acosta debutó como actriz y afirmó que no es fácil ser hija de actores: “Parece que es más fácil, pero no es así”

Convertidos en dos grandes figuras de la actuación a nivel internacional, Juana Acosta y Ernesto Alterio han demostrado ser también unos maravillosos padres con su hija Lola a quien recientemente acompañaron en su debut como actriz.

La actriz Juana Acosta habló sobre su más reciente película y sobre Medusa, “estoy bastante impactada”

En esta ocasión, la expareja presumió de una buena relación en una de las noches más importantes de su hija Lola en la que se estrenó con su primer trabajo de la mano del thriller El Homenaje en el que también participa su madre.

Orgullosos y muy sonrientes, Ernesto y Juana posaron para los medios junto a su hija. En ese momento, la actriz solo tuvo palabras de cariño y admiración para su hija.

“Tengo la suerte de poder acompañar a mi hija en su estreno, que podamos compartir esto. Las primeras veces en todo siempre son muy importantes”, señaló Juana frente a las cámaras.

Consciente de lo duro que puede llegar a ser este trabajo y el gran esfuerzo que deben hacer en el día a día, la joven actriz aseguró que no siempre es fácil comenzar teniendo a unos padres que se dedican a la interpretación:

“Es una profesión muy dura y a veces cuando vienen de ser hijos de otros actores parece que es más fácil y no es así”, afirmó.

Sintiéndose y mostrándose muy feliz de haber compartido junto a su madre esta primera vez en el set de rodaje, Lola mencionó que para ella, tanto su madre como su padre son un gran ejemplo a seguir: “He aprendido con ellos toda la vida, los he visto toda la vida y de repente poder trabajar con mi madre esa primera vez...”.

Juana Acosta expuso su separación y si está dispuesta a volver pronto a caer en el amor: “Estar feliz, difícil”

Dejando de lado su papel como madre, Juana aseguró que está muy orgullosa del trabajo que ha hecho su hija como profesional en la actuación:

“Te digo con total honestidad que me siento plenamente orgullosa del trabajo que ha hecho Lola en la serie. Creo que llega a unos niveles de profundidad y un trabajo espectacular por el que estamos muy emocionadas”, concluyó.

En el perfil oficial de Juana Acosta en Instagram, publicó un video de este emotivo momento, y los comentarios de los fans no se hicieron esperar: “Dos generaciones, una misma luz: simplemente hipnóticas, magnetismo puro, elegancia, fuerza y complicidad... lo tienen todo”; “Simplemente únicas las dos! ¡Felicidades!“, se lee.