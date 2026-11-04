Duro golpe en la cocina de MasterChef Celebrity: el adiós de uno de los participantes más queridos de la cocina

MasterChef Celebrity Colombia vivió una nueva jornada decisiva en la noche de este miércoles, 4 de noviembre. Cuatro participantes llegaron a la cocina con la misión de defender su permanencia y asegurar un cupo dentro del selecto grupo de los 11 mejores del reality:

Verónica Orozco, Jimmy Vásquez, Marcela Carvajal y Luciano D’Alessandro. Tras la evaluación técnica por parte del jurado, el actor venezolano Luciano D’Alessandro fue seleccionado como el eliminado de la noche.

Alina Lozano arremetió contra Jim Velásquez tras su separación y confesó lo mal que la pasó: “Tengo mucha rabia”

La tensión del reto estuvo marcada por el nivel técnico que exige la competencia en esta etapa avanzada. Los concursantes debían presentar creaciones sin margen de error para convencer a los chefs: Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y la chef Belén Alonso.

Durante la presentación de las preparaciones, la actriz Verónica Orozco destacó con una propuesta gastronómica dedicada a su hija.

La ejecución de su plato recibió comentarios altamente favorables por parte del jurado, al punto que el chef Jorge Rausch le otorgó el tradicional “cachete”, gesto distintivo con el que suele premiar los platos de excelencia dentro de la competencia.

Por su parte, el actor Jimmy Vásquez presentó una propuesta en presentación de bowl con elementos inspirados en la cocina colombiana.

La decisión final se tomó entre los platos de Marcela Carvajal y Luciano D’Alessandro. De acuerdo con el criterio del cuerpo de jurados, el plato de D’Alessandro presentó imprecisiones importaantes en comparación con las preparaciones de sus compañeros, lo que motivó su salida definitiva del formato.

Con este resultado, D’Alessandro concluyó su participación tras haberse consolidado como uno de los competidores que más pruebas de eliminación afrontó a lo largo del programa, sumando un total de 10 retos durante su paso por el programa.

La partida del actor generó momentos de emotividad entre los participantes y el jurado. Entre los competidores más afectados por la decisión se observó a Emiro y Farah, con quienes mantenía una relación cercana dentro de la convivencia.

Juan Camilo Merlano le dice adiós a Noticias Caracol en EE. UU. y mostró a su sucesora al aire: “En mejores manos no puede quedar”

Asimismo, los chefs expresaron de manera explícita su pesar por la partida del participante, reconociendo su dedicación, evolución técnica y persistencia a lo largo de las distintas fases del programa.

Con esta eliminación queda configurado el cuadro de los 11 participantes que continúan en la carrera por el título de MasterChef Celebrity Colombia, en una etapa donde las exigencias gastronómicas aumentan de cara a la recta final del programa.