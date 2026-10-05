Eliminación en ‘MasterChef Celebrity’: el error con una salsa dulce que dejó por fuera a querida actriz

La tensión volvió a apoderarse de la cocina de MasterChef Celebrity Colombia durante una de las entregas más decisivas de la temporada.

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En esta ocasión, los participantes que enfrentaron la cuerda floja fueron Mariana Mozo, Luciano D’Alessandro, Verónica Orozco y Martha Restrepo, quienes saltaron a la estación de cocina con el objetivo de asegurar su permanencia en el programa y subir al anhelado balcón de salvación.

Tras la deliberación del jurado —integrado por los reconocidos chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso—, la actriz Martha Restrepo resultó ser la participante eliminada de la noche, poniendo fin a su ciclo dentro del formato televisivo tras no lograr la ejecución técnica requerida en su plato.

En este escenario, dos de los participantes lograron destacarse ante el cuerpo de jurados mediante propuestas bien ejecutadas.

Por un lado, el actor venezolano Luciano D’Alessandro presentó un plato cuyo eje central fue una proteína de salmón.

Según la valoración técnica de los chefs, la preparación destacó por alcanzar el punto exacto de cocción, aspecto que le valió el derecho de subir directamente al balcón.

Por su parte, la creadora de contenido y actriz Mariana Mozo logró una presentación sobresaliente. Su desempeño en el plato no solo recibió comentarios favorables de la mesa de jurados, sino que le mereció el tradicional “cachete” del chef Jorge Rausch, uno de los reconocimientos simbólicos más codiciados dentro de la competencia para premiar sabores excepcionales.

A diferencia de sus compañeros, las actrices Verónica Orozco y Martha Restrepo presentaron preparaciones que mostraron fallas.

De acuerdo con el concepto emitido por los jueces, ambas participantes expusieron platos considerados “flojos”, con deficiencias evidentes en la cocción y textura del arroz.

En el caso de Verónica Orozco, los chefs señalaron una ejecución pobre en materia de emplatado y balance estético, lo cual restó puntos a su presentación general.

Sin embargo, el factor determinante de la noche recayó sobre la propuesta de Martha Restrepo.

La actriz presentó una preparación en la que, sumado a las inconsistencias del arroz, la salsa utilizada resultó marcadamente dulce, descompensando el perfil de sabor de la receta.

Este desbalance fue catalogado por el jurado como un error técnico definitivo en esta etapa de la competencia, motivando su salida definitiva del programa.

Martha Restrepo, ampliamente reconocida por su trayectoria de más de dos décadas en la televisión colombiana, se destacó a lo largo del concurso por su disciplina y estilo de cocina tradicional.

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Con su salida, el grupo de celebridades se reduce a un grupo cada vez más competitivo donde el margen de error técnico resulta casi nulo.

La producción del programa y sus compañeros despidieron a la actriz destacando su carisma dentro de “la cocina más famosa del mundo”, mientras que el grupo de participantes continúa en la carrera por llegar a las instancias finales de la competencia.