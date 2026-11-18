El éxito de MasterChef Celebrity Colombia en la televisión colombiana se ve reflejado también en las redes sociales, pues su audiencia es tan grande que cada reto, eliminación y momento de tensión despierta múltiples reacciones entre los internautas a través de las plataformas digitales.

Justamente por eso, en los últimos días se volvió tema de conversación la escena que protagonizó el actor Sebastián Vega, en el capítulo del 16 de noviembre, cuando el chef Nicolás de Zubiría cuestionó su plato sin filtros.

“Tuve un escolta durmiendo en mi sala”: Aída Victoria Merlano hizo inesperadas revelaciones sobre su polémica con el Agropecuario

El reto que tenían que enfrentar los participantes en ese momento era preparar un pastel de varias capas, cuya presentación debía destacar no solo por su apariencia exterior, sino también por una estructura interna bien definida, armoniosa y visualmente atractiva al momento de cortarlo.

Las exigencias del desafío terminaron pasándole una mala jugada al actor, quien presentó una preparación que no cumplió con sus propias expectativas. Al momento del corte, las capas del pastel no se diferenciaban claramente, un detalle que iba en contra del principal objetivo de la prueba.

Al ver este resultado, el jurado Nicolás de Zubiría no dudó en lanzarle una advertencia sobre su desempeño en el concurso: “No seas tu propio enemigo. Aprende a jugar MasterChef. Si no, vas a salir rapidito, de verdad”.

“Soy muy exigente conmigo mismo y para nada me siento a gusto con el reto que tuve hoy”, reconoció Sebastián Vega ante las cámaras.

Por su parte, su compañero Emiro Navarro dio su punto de vista al respecto, señalando que, al parecer, el actor siempre buscaba complicarse. “Será para sobresalir, para decir: ‘Lo logré’”.

Entretanto, Sebas Villalobos admitió que el comentario de De Zubiría fue “un golpe bajísimo”, que afectaría a cualquier participante.

A esta polémica se sumaron los televidentes en redes, muchos de ellos señalando que el actor suele complicar los retos con propuestas elaboradas, una actitud que, según sus opiniones, tendría como propósito sobresalir en el programa.

“No confundan mi profesionalismo”: Carolina Cruz respondió a las críticas tras su paso por el reinado de belleza 2026

Ante estos comentarios, Vega decidió reaccionar desde sus historias de Instagram y, lejos de mostrarse incómodo, recurrió a su buen sentido del humor para defenderse escribiendo: “A la cuenta de uno inhalas y a la cuenta de dos exhalas y repite conmigo: a Sebas Vega, mis comentarios negativos no le afectan”.

Además, invitó a sus seguidores a repetir el ejercicio y optar por “gastar el tiempo enviando energía positiva”. Su mensaje lo concluyó con la frase: “Abres los ojos y sigues con tu lindo día”.